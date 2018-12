Anot pulkininko Ahmedo Mohamudo, tarp aukų yra tiek karių, tiek civilių. Jis pridūrė, kad užpuoliko taikinys buvo kontrolės postas, esantis prie budriai saugomų rūmų galinio įėjimo. Policijos duomenimis, išpuolio metu netoliese buvo įstatymų leidėjų ir kitų pareigūnų, nes šeštadienis šioje Rytų Afrikos yra darbo diena. Praėjus nedaug laiko po šio išpuolio Mogadiše driokstelėjo antras sprogimas, o virš miesto pakilo dūmų kamuolys. Kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės už išpuolį. Somalio sostinėje atakas dažnai rengia su teroristų tinklu „al Qaeda“ siejama ekstremistų grupuotė „al Shabab“ .

