Sprogdintojai šeštadienį atėjo į dvi vietas šalies pietvakariuose esančiame Baidoa mieste ir susprogdino mirtininkų liemenes, sakė liudininkai. Antrasis sprogimas nugriaudėjo kelios minutės po pirmojo. Išpuoliai buvo įvykdyti diena prieš sprogdinimo Mogadiše, kuris yra didžiausia ataka per visą Somalio istoriją, pirmąsias metines. Per tą islamistų grupuotės „al Shabaab“ išpuolį, įvykdytą panaudojant sprogmenų prikrautą sunkvežimį, žuvo daugiau kaip 500 žmonių. Per šeštadienio išpuolį Baidoa žuvo 16 ir buvo sužeista dar beveik 20 žmonių, kai kurie – sunkiai, sakė miesto policijos pareigūnas Abudulahi Mohamedas. Pasak jo, per pirmą sprogimą žuvo septyni, o per antrą – devyni žmonės. „Vietose, į kurias taikytasi, lankosi nekalti civiliai, tad visos aukos yra civiliai, o žuvusiųjų skaičius dėl sužeistųjų gali bet kuriuo metu padidėti“, – pridūrė jis. Susiję straipsniai: Somalyje per JAV antskrydį nukauta 18 „al Shabab“ ekstremistų JAV: atakų grėsmė tapo daug sudėtingesnė „Al Qaeda“ padalinys „al Shabaab“ siekia nuversti tarptautinės bendrijos remiamą Somalio vyriausybę Mogadiše. Afrikos Sąjungos pajėgos 2011 metais išstūmė „al Shabaab“ iš Mogadišo, bet grupuotė vis dar kontroliuoja dalį šalies teritorijos ir sostinėje bei kituose miestuose vykdo išpuolius prieš vyriausybės, kariškių bei civilinius taikinius.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.