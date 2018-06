Ataka įvyko Džubalando autonominiame regione, kur stiprios pajėgos, sudarytos maždaug iš 800 Somalio, Kenijos ir JAV karių, vykdo operacijas, siekdamos išstumti džihadistų judėjimo „al Shabaab“ kovotojus. Daugiašalės pajėgos „apie 14 val. 45 min. Mogadišo (ir Lietuvos) laiku buvo apšaudytos iš minosvaidžių ir šaulių ginklų. Nukautas vienas JAV kariškis, dar keturi JAV kariškiai ir vienas partnerių pajėgų narys sužeisti“, sakoma JAV kariuomenės Afrikos štabo pranešime. Vienas kariuomenės pareigūnas sakė naujienų agentūrai AFP, kad žuvęs amerikietis buvo specialiųjų operacijų komandosas, bet pridūrė, kad daugiau informacijos nebus atskleista, kol bus pranešta šio kario artimiesiems. Susiję straipsniai: Somalio sostinėje pagrobta vokietė slaugytoja Somalyje per „Al-Shabaab“ mirtininko išpuolį žuvo mažiausiai aštuoni žmonės JAV prezidentas Donaldas Trumpas per „Twitter“ paskelbė užuojautos žinutę. „Mano mintys ir maldos su mūsų žuvusio kario ir jo tarnybos draugų, sužeistų Somolyje, šeimomis. Jie visi iš tikrųjų yra DIDVYRIAI“, – rašė D. Trumpas, įvėlęs klaidą šalies, kurioje įvyko ataka, pavadinime. Šios misijos tikslas buvo „išstumti „Shabaab“ iš ginčijamų teritorijų, išvaduoti „Shabaab“ kontroliuojamus kaimus ir įkurti ilgalaikį kovinį priešakinį postą, turintį padidinti Somalio federalinės vyriausybės saugumo ir valdymo aprėptį“, nurodė JAV Afrikos štabas. „Per šią misiją JAV teikė konsultacijas, pagalbą ir vykdė žvalgybą iš oro“, – pridūrė kariškiai. Daugiau kaip 500 amerikiečių karių bendradarbiauja su Afrikos Sąjungos misija Somalyje (AMISOM) ir nacionalinėmis saugumo pajėgomis, vykdydamos kovos su terorizmu operacijas. Jos dažnai rengia reidus ir bepiločių lėktuvų smūgius prieš „al Shabaab“ kovotojų mokymo stovyklas visame Somalyje. Praeitais metais vienas JAV karinio laivyno specialiųjų pajėgų (Navy SEAL) narys žuvo Somalyje per naktį surengtą ataką. Jis buvo pirmasis Amerikos kariškis, žuvęs šioje šalyje nuo liūdnai pagarsėjusių 1993 metų įvykių Mogadiše, nusinešusių 18 JAV karių gyvybių ir pavaizduotų filme „Juodojo vanago žūtis“ (Black Hawk Down). „Al Shabaab“ nuo 2007 metų siekia nuversti tarptautinės bendruomenės palaikomą Somalio vyriausybę.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.