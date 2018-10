Remiantis virtine AS pajėgų pranešimų socialiniame tinkle „Twitter“, Žemutinės Šebelės mokesčių rinkėjų vadovas buvo nukautas per pasalą pirmadienį Barirės gyvenvietėje, kur vyko „al Shabab“ kovotojų susitikimas. Dalį reikalingo finansavimo grupuotė gauna rinkdama mokesčius radikalų kontroliuojamose bendruomenėse. AS pajėgos taip pat pranešė, kad per nepavykusią ekstremistų ataką prieš pajėgų bazę sekmadienį buvo nukauti dar septyni „al Shabab“ kovotojai. Šios tarptautinės pajėgos artimiausiais metais turėtų pradėti mažinti savo vaidmenį Somalyje ir perduoti atsakomybę už saugumo kontrolę šalies saugumo ir karinėms pajėgoms. „Al Shabab“ kontroliuoja dalį kaimiškų vietovių vidurio ir pietų Somalyje. Kovotojai vykdo išpuolius prieš vyriausybės, kariškių bei civilius taikinius.

