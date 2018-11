Anksti pirmadienį du mirtininkai susisprogdino priešais pamokslininko rezidenciją, kuri taip pat yra ir sūfijų šventovė, o tada keturi užpuolikai įsiveržė į pastatą ir pradėjo šaudyti, sakė Galkajo policijos pareigūnas Ahmedas Awale. Pasak jo, dar mažiausiai 20 žmonių buvo sužeisti. Somalio saugumo pajėgos reagavo, kilo mūšis, kurio metu pastate buvo intensyviai šaudoma. Trys užpuolikai per susišaudymą buvo nukauti, o vienas buvo sučiuptas gyvas, sakė A. Awale. Atsakomybę už ataką prisiėmė Somalio ekstremistų sukilėlių grupuotė „al Shabab“. Per ataką žuvo šeichas Abdiweli Ali Elmi, kuris turi šimtus sekėjų. Jis buvo prieštaringai vertinamas dėl vaizdo įrašų, kuriuose matyti, kaip jis ir jo sekėjai recituoja religines eiles pagal muziką. Kai kurie ekstremistai sako, kad tai neislamiška. Šeichas A. A. Elmi savo ruožtu tvirtino, kad muzika neprieštarauja islamo mokymui.

