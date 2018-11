Paskutiniais duomenimis, žuvo 30 žmonių. Policijos kapitonas Mohamedas Husseinas sakė, kad automobiliai veikiausiai buvo detonuoti mirtininkų. Jie sprogo prie viešbutį „Sahafi“ juosiančios sienos. Šis pastatas yra kitapus gatvės nuo Somalio policijos kriminalinių tyrimų departamento būstinės. „Kol kas suskaičiavome 17 žuvusiųjų, - sakė žurnalistams Somalio policijos atstovas Ali Nuras. - Sprogimų metu jie važiavo pro šalį. Manome, kad aukų skaičius išaugs“. Kol kas nė viena iš regione veikiančių teroristinių grupuočių neprisiėmė atsakomybės už šį išpuolį. Įvykio liudininkai pasakojo matę gatvėje gulint daug kūnų.

