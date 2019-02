Ankstų sekmadienio rytą darbininkams teko nukabinti tą vėliavą, pritvirtintą ant pastolių šalia Solsberio katedros sienos.

Solsberio atstovas parlamente Johnas Glenas sakė, kad šis „kvailas triukas“ buvo pasišaipymas iš rimtų įvykių, pernai sukrėtusių miestą.

Vietos policijos departamentas pranešime nurodė, jog apie tą vėliavą žinojo, tačiau pabrėžė, kad „tai ne policijos reikalas“.

Russian flag hung from Salisbury Cathedral as anniversary of Skripal novichok attack nears https://t.co/ecJc3drVmi pic.twitter.com/2fsbRJtpz6— The Independent (@Independent) February 17, 2019