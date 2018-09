Į įvykio vietą buvo iškviesti greitosios pagalbos medikai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo specialistai. Policijai aiškinantis įvykio aplinkybes, visame rajone aplink italų restoraną buvo uždarytos gatvės. Du restorane prastai pasijutę asmenys atvykus medikams buvo sąmoningi. „Saugumo sumetimais restoranas ir aplinkinės gatvės buvo atitverti, o pareigūnai vietoje aiškinasi įvykio aplinkybes ir bando nustatyti, dėl ko šie žmonės prastai pasijuto“, – nurodė policija. Pirmadienį anksti ryte policija pranešė, jog „nėra jokių požymių“, kad restorane prastai pasijutę žmonės galėjo būti paveikti kovinės nervus paralyžiuojančios medžiagos „Novičiok“. Susiję straipsniai: Britų žvalgyba ieško dar dviejų asmenų, įtariamų prisidėjus prie Skripalių apnuodijimo Britų socialiniai tinklai lūžta juokais dėl įtariamųjų pasiteisinimų „Atsižvelgiant į nesenus įvykius ir susirūpinimą, kad tie žmonės galėjo būti paveikti nežinomos medžiagos, visos gelbėjimo tarnybos ėmėsi griežtesnių atsargumo priemonių“, – rašoma Viltšyro policijos išplatintame pranešime. „Dabar galime patvirtinti, kad nėra jokių požymių, jog tai galėjo būti „Novičiok“, – priduriama jame. Restorane prastai pasijutę vyras ir moteris šiuo metu yra ligoninėje, kur juos toliau stebi medikai. Kol kas neaišku, ar buvo įvykdytas nusikaltimas, todėl tyrimas tęsiamas, nurodė policija. Londonas rugsėjo pradžioje apkaltino du Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU agentus panaudojus „Novičiok“ per šių metų kovą Solsberio mieste įvykdytą pasikėsinimą nužudyti buvusį tos pačios tarnybos pulkininką Sergejų Skripalį ir jo dukterį Juliją. Šis įvykis išprovokavo aštrią diplomatinę krizę tarp Londono ir Maskvos. „Novičiok“ paveikti Skripaliai liko gyvi, bet netikrą kvepalų buteliuką, kuriame buvo tos medžiagos likučių, po kelių savaičių rado vienas vyras, gyvenantis netoli Solsberio esančiame Eimsberio miestelyje. Tariamus kvepalus jis atidavė savo 44 metų draugei Dawn Sturgess (Don Sterdžes); ši jais pasipurškusi apsinuodijo ir mirė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.