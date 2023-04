Kalbama apie buvusius nuteistuosius iš Saratovo 13-osios pataisos kolonijos ir Voronežo 1-osios pataisos kolonijos – Azamatą Uldarovą ir Aleksejų Savičevą. Už dalyvavimą kare su Ukraina Vladimiras Putinas jiems suteikė malonę. Dabar vyrai yra Rusijoje.

A. Savičevas prisiminė, kad vasario mėnesį, po dar vieno apsikeitimo belaisviais, jis ir jo bendražygiai gavo įsakymą, bet pirmiausia reikėjo palaukti, kol išvažiuos žurnalistai.

„Buvo taikių gyventojų, o įsakymas skambėjo taip: visus, kuriems 15 (metų) ir daugiau, – iš karto sušaudyti. Buvo sušaudyti 20–24 žmonės. Iš jų 10 – 15–17-os metų paaugliai. Ateina įsakymas išvalyti namą. Kas viduje – nesvarbu. Neįvykdei įsakymo – patį sušaudys“, – teigiama pareiškime.

Beje, sušaudyti ukrainiečiai buvo visiškai neginkluoti, o sušaudymo priežastimi galėjo tapti įprastos tatuiruotės, pavyzdžiui, su „Azov“ simbolika.

“I shot a 5-year-old girl in the head,” —Wagner PMC.

Prigozhin gave the command to clean up Bakhmut. Do not miss anyone - the elderly, children. Clean up everyone. In Soledar it was even worse.

Former mercenaries communicated with Gulagu net during the week.

They gave detailed… pic.twitter.com/aSPBBvLnwT