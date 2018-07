„Šiandien savo jėgas atgaunanti Rusija vertinama ne kaip sąjungininkė, o kaip grėsmė JAV dominavimui. Mes kaltinami kažkokiais agresyviais planais Vakarų atžvilgiu, nors jie patys nuolat siunčia prie mūsų sienų naujas pajėgas“, – interviu italų laikraščiui „Il Giornale“ sakė S. Šoigu. Kaip pavyzdį jis pateikė birželį NATO Tarybos priimtą sprendimą sukurti dvi naujas vadavietes. Be to, priminė ministras, Aljansas nusprendė padidinti kontingentus Baltijos šalyje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Lenkijoje iki 15 tūkst. karių ir užtikrinti galimybę greitai padidinti pajėgumus iki 60 tūkst. kariškių su šarvuotąja technika. „Visa tai vyksta prie pat vakarinių Rusijos sienų. Tuo pat metu amerikiečiai nuolat pažeidžia tarptautinę teisę, kai prisidengdami savo interesų gynimu naudoja jėgą įvairiuose pasaulio regionuose“, – pažymėjo S. Šoigu. „Tai įvyko šių metų balandį Sirijoje, kai suverenios ir nepriklausomos valstybės teritorijai, palaikant Didžiajai Britanijai ir Prancūzijai, buvo suduotas masinis smūgis raketomis. Išgalvotu pretekstu trys nuolatinės Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narės šiurkščiausiai pažeidė tarptautinę teisę. Ir tai ne vienintelis pavyzdys, o tendencija“, – kalbėjo ministras. „Kalbama apie neokolonializmo strategiją, kurią JAV jau pritaikiusios Irake bei Libijoje. Jos esmė - bet kokių, net klaikiausių, ideologijų palaikymas siekiant susilpninti teisėtas vyriausybes. Vėliau naudojamas masinio naikinimo ginklų ar humanitarinių katastrofų inscenizavimas, o paskutiniame etape panaudojama karinė jėga siekiant užtikrinti „valdomą chaosą“ ir sąlygas tarptautinėms korporacijoms pumpuoti pinigus į Amerikos ekonomiką“, – sakė jis. „Rusija, pasisakanti už lygų ir abiem pusėms naudingą bendradarbiavimą su bet kuriomis šalimis, grindžiamą daugiapolio pasaulio koncepcija, visada bus kliūtis įgyvendinant panašias „strategijas“, – pridūrė S. Šoigu.

