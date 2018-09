„Mes susitarėme, kad tokias pratybas dabar rengsime reguliariai“, – sakė jis. S. Šoigu ir ir Kinijos gynybos ministras Wei Fenghe trečiadienį poligone „Cugol“ Užbaikalės krašte patikrino rusų ir kinų kariuomenės valdymo punktų darbą. Kinų kariai dalyvaus viename Rusijos strateginių pratybų „Vostok 2018“ („Rytai 2018“) epizode. Pratybos prasidėjo antradienį. Oficialiais Gynybos ministerijos duomenimis, jose dalyvauja maždaug 300 tūkst. rusų karių. Dalyvauja Rytų ir Centrinė karinės apygardos, Ramiojo vandenyno ir Šiaurės laivynai, oro desantas, strateginė ir transportinė aviacija. Rugpjūčio mėnesį S. Šoigu sakė, kad tokių didelių pratybų armija nerengė nuo 1981 metų.

