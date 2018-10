Pasak Rusijos gynybos ministro, tai verčia jo šalį imtis atsakomųjų priemonių. „Lenkijos vyriausybės planai nuolatiniu pagrindu dislokuoti savo teritorijoje JAV ginkluotųjų pajėgų diviziją duoda priešingų rezultatų ir nepadeda... stiprinti regiono saugumo“, – trečiadienį per bendrą Rusijos ir Baltarusijos karinių žinybų pasitarimą Minske sakė S. Šoigu. „Šiomis sąlygomis mes priversti imtis atsakomųjų priemonių ir privalome būti pasirengę neutralizuoti galimas karines grėsmes visomis kryptimis“, – pabrėžė jis. Pasak S. Šoigu, Rusija nenori įsitraukti į karinę konfrontaciją su Vakarais ir siekia abipusiai naudingo bendradarbiavimo saugumo srityje.

