Dar 15 civilių per antskrydžius Maarat an Numano miesto turguje džihadistų kontroliuojamoje Idlibo provincijoje buvo sužeisti, nurodė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

Antskrydžiai buvo surengti režimo pajėgoms ir ginkluotoms grupėms dalyvaujant intensyviuose mūšiuose pietrytiniame regiono pakraštyje, kur per dvi dienas žuvo beveik 100 kovotojų, nurodė SOHR.

Šeštadienį Idlibo pakraštyje kilusios kovos yra intensyviausios nuo rugpjūčio pabaigos, kai įsigaliojo ugnies nutraukimas, kuriam tarpininkavo Rusija.

„Pirmadienį auštant intensyvios kovos vyko keliomis ašimis Pietryčių Idlibo kaimo vietovėse“, – sakoma SOHR pranešime.

Jame nurodoma, kad per 48 valandas žuvo 51 režimo kovotojas ir 45 jo oponentai, įskaitant 31 džihadistą.

Sirijos vyriausybė paprastai neskelbia aukų skaičių.

Idlibo regioną, kuriame yra maždaug 3 mln. žmonių, įskaitant daug gyventojų, dėl aštuonerius metus trunkančio pilietinio karo turėjusių palikti savo namus kitose Sirijos vietose, didžiausia dalimi kontroliuoja buvusio „al Qaeda“ padalinio dominuojama grupė.

Šis regionas yra tarp paskutinių opozicijos bastionų, besipriešinančių Sirijos prezidentą Basharą al Assadą remiančioms jėgoms.

Prezidentas ilgą laiką tvirtino, kad jo vyriausybė galiausiai atgaus šio šiaurės vakarų regiono prie Turkijos sienos kontrolę.