Nauji duomenys apie aukas paskelbti stiprėjant tarptautiniam susirūpinimui, kad gresiantis Idlibo provincijos – paskutinio sukilėlių bastiono šalyje – puolimas gali virti žiauriomis skerdynėmis. Organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) informavo, kad nuo 2011 metų kovo, kai Sirijoje kilo protestų banga prieš prezidentą Basharą al Assadą, šalyje žuvo 364 792 žmonės, iš kurių beveik trečdalis – civiliai. Anot Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios SOHR, per pastarąjį pusmetį aukų skaičius išaugo maždaug 13 tūkstančių. SOHR turi Sirijoje platų šaltinių tinklą – jai informaciją teikia ne tik pareigūnai bei medikai, bet ir kovotojai. Per karą žuvo 110 687 civiliai, tarp jų daugiau nei 20 tūkst. vaikų ir beveik 13 tūkst. moterų. Taip pat žuvo daugiau kaip 124 tūkst. Damasko režimui lojalių pajėgų narių, maždaug pusė jų – vyriausybės armijos kariai, likę – B. al Assadui ištikimi Sirijos ir užsienio kovotojai, tarp jų 1 665 Libano šiitų sukarinto judėjimo „Hizbollah“ nariai. SOHR duomenimis, per septynerius konflikto metus žuvo 64 tūkst. islamistų ir džihadistų, dauelis kurių buvo judėjimo „Islamo valstybė“ ir su „al Qaeda“ susijusių grupuočių kovotojai. Nuo 2011 metų taip pat žuvo dar 84 tūkst. kovotojų iš kitų pajėgų, įskaitant sukilėlius, dezertyravusius karius ir kurdus. SOHR nurodė turinti patvirtintos informacijos apie dar 250 žmonių žūtį, tačiau negalėjusi nustatyti jų tapatybių. Padedamas sąjungininkų Irano bei Rusijos, B. al Assadas jau susigrąžino beveik dviejų trečdalių šalies teritorijos kontrolę. Didelę dalį likusios teritorijos šalies šiaurės rytuose kontroliuoja kurdai. Beveik visą sukilėlių kontroliuojamą teritoriją sudaro Idlibo provincija ir aplinkiniai rajonai, kur iš viso gyvena apie 3 mln. žmonių. Pastarosiomis savaitėmis B. al Assado pajėgos buvo telkiamos aplink Idlibą, ruošiantis galbūt jau paskutiniam didelio masto mūšiui, galinčiam tapti kruviniausiu. Jungtinės Tautos, didžiosios pasaulio valstybės ir pagalbos organizacijos įspėja, kad didelio masto karinė operacija Idlibe gali sukelti humanitarinę katastrofą. JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas šią savaitę paragino Damasko režimą atitraukti pajėgas ir pažymėjo, kad paskutinis sukilėlių bastionas „negali tapti skerdynių vieta“.

