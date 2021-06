K. Fujimori kalba apie balsų klastojimą ir mėgina teisiniu keliu pasiekti, kad dalis balsų būtų pripažinti negaliojančiais. Tačiau vienareikšmiškų įrodymų savo kaltinimams pagrįsti ji nepateikė. P. Castillo partija „Laisvas Peru“ kaltinimus atmeta. Tarptautiniai stebėtojai Limoje pareiškė, kad rinkimai buvo skaidrūs.

Staigus 51-erių buvusio mokytojo iškilimas supurtė Peru politinį ir ekonominį elitą ir gali turėti didelę įtaką svarbiai kalnakasybos pramonei. P. Castillo planuoja smarkiai padidinti mokesčius šiam sektoriui.

P. Castillo kilęs iš smulkiųjų ūkininkų šeimos Chotos provincijoje. Jis išgarsėjo 2017-aisiais, kai vadovavo mokytojų streikui. Jo partija „Laisvas Peru“ apibūdina save kaip marksistinę leninistinę. P. Castillo nori sukurti socialistinę valstybę, kontroliuoti žiniasklaidą ir panaikinti konstitucinį teismą. Per rinkimų kampaniją jis, be to, agitavo už konstitucijos reformą, pensijų sistemos pertvarkymą ir dujos pramonės nacionalizavimą.

K. Fujimori yra buvusio prezidento Alberto Fujimorio duktė. Ji įtariama korupcija plačiai išsikerojusioje aferoje, susijusioje su Brazilijos statybų koncernu „Odebrecht“. Ji prezidento posto siekė jau trečią kartą.

K. Fujimori, priešingai nei P. Castillo, pasisako už laisvą rinką, kad būtų užtikrintas ekonominis šalies stabilumas. Ji laikoma „turtingųjų kandidate“, P. Castillo tuo tarpu vadinamas „vargšų kandidatu“.