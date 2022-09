Socialiniuose tinkluose – rusų šauktinių ašaros: galvokit, ką daryti

„Mums oficialiai pasakė, kad paruošimo prieš vykstant į kovų zoną nebus. Pulko vadas patvirtino šią informaciją. Rugsėjo 29 dieną mus siunčia į Chersoną. Todėl galvokit, spręskit patys, ką toliau daryti“, – su ašaromis akyse pasakojo vienas rusas.

Pasak jo ir dar vieno už kadro kalbančio žmogaus, nebus nei teorinio, nei praktinio šaudymo paruošimo.

Kad šauktiniai prieš siunčiant į karą prieš Ukrainą nedalyvauja jokiuose kariniuose mokymuose, patvirtino ir Ukrainos Generalinis štabas.

Socialiniuose tinkluose toliau plinta vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kokiomis sąlygomis Kremliaus režimas laiko rusus, mobilizuotus karui Ukrainoje.

Kaip matoma filmuotoje medžiagoje, rezervistai apgyvendinami apleistose patalpose, kur jiems neretai tenka miegoti tiesiog ant betoninių grindų.



Kaip ten bebūtų, kai kuriems rusams pasisekė dar mažiau, nes karinė vadovybė juos paliko tiesiog gatvėje, tad mobilizuotiesiems tenka kurtis laužus, kad nesušaltų.



Russian way.

Mobilized civilians are trying to keep warm by the fire. pic.twitter.com/h8fHt9AV5t