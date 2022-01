Socialiniuose tinkluose – rusų karių artimųjų užuominos: tai ne pratybos

Tyrimas, paremtas reakcijomis į daugybę Rusijos karių žinučių, paskelbtų dalijimosi vaizdo klipais platformoje „TikTok“, bei pokalbiais su draugais ir artimaisiais, parašiusiais kai kuriuos komentarus, papildo gausėjančius įrodymus, kad Rusija prie sienos su Ukraina telkia vis didesnes pajėgas, deryboms tarp Rusijos ir Vakarų ir toliau neduodant vaisių.

Nors žinutėse nėra konkrečios informacijos, kad Vladimiras Putinas nusprendė pulti Ukrainą, jos įrodo, jog iš Rusijos Tolimųjų Rytų perkeliama galybė karių ir įrangos. Taip pat šios žinutės suteikia retą progą sužinoti karių artimųjų būgštavimus.

Kaip pažymima tyrime, maždaug pusėje žinučių Rusijos karių bičiuliai ir artimieji rašo, kad kariai buvo išsiųsti „atlikti užduotį“ ar „dalyvauti mokymuose“.

Russian troops were seen in Mozyr (Gomel region, Belarus) pic.twitter.com/hsIdnKPHPu