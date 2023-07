Kaip rašo unian.net, remiantis metaduomenimis, „Wagner“ vadeivos su trumpikėmis nuotrauka daryta liepos 12 dienos rytą. Penktadienį vienas iš samdiniams artimų kanalų praneša, kad „Wagner“ pradėjo kraustymąsi į Baltarusiją.

Visgi kada tiksliai daryta ši nuotrauka, nėra aišku, kai kuriuose rusiškuose šaltiniuose rašoma, kad nuotraukos data – ne liepos, o birželio 12 d.

Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas ketvirtadienį pajuokavo, kad, jeigu būtų „Wagner“ vadas J. Prigožinas, po bandymo surengti maištą Rusijoje būtų labai atsargus, ką valgo. Tokią mintį Amerikos lyderis išsakė per spaudos konferenciją Helsinkyje.

„Mes net nežinome, kur jis gali būti. (...) Jeigu būčiau jo vietoje, tai būčiau labai atsargus dėl valgio. Labai rūpinčiausi savo valgiaraščiu“, – pajuokavo J. Bidenas, atsakydamas į žurnalistų klausimą apie „Wagner“ vadovo statusą.

Vėliau jis pridūrė, kad, „nejuokaujant“ niekas iš tikrųjų nežino, „kokia ateitis J. Prigožino laukia Rusijoje“.

Russian media publish a reportedly recent photo of Prigozhin in a field tent in (allegedly) Belarus. pic.twitter.com/MNXSBhffui