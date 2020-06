Renginio pradžioje, kai Rusijos Federacijos vadovas atsistojo išklausyti Gynybos ministro Sergejaus Šoigu pranešimo apie parado dalyvių pasirengimą, atsistojo ir visi tribūnoje buvę žmonės, tačiau A. Lukašenka „net nekrustelėjo“, nurodė „Podjom“.

Pasibaigus paradui, kai užsienio šalių lyderiai išsirikiavo į eilę, kad padėtų gėlių prie Nežinomo kareivio kapo Aleksandro sode, A. Lukašenka demonstratyviai atsistojo per vieną žmogų nuo V. Putino. Ši aplinkybė neprasprūdo pro akis Rusijos vadovui, skelbia newsru.com.

Vykstant paradui, Baltarusijos prezidentas bendravo su šalia sėdėjusiais veteranais ir vienu metu net šluostėsi akis nosinaite. Žiniasklaidoje pasirodė pranešimai, kad jis „pravirko“, „nesulaikė emocijų“, „apsiašarojo“.

Kai pasibaigus paradui garbingi svečiai patraukė Aleksandro sodo link, A. Lukašenka leido sau garsiai sureaguoti į iš tribūnų nuskambėjusią padėką užsienio šalių lyderiams už atvykimą. Jis išskleidė rankas į šonus ir garsiai pasakė: „Atvažiavo į tėvynės sostinę!“ Po jo žodžių pasigirdo plojimai ir šūksniai „Valio!“ Vėliau kažkas kreipėsi į Baltarusijos prezidentą: „Aleksandrai Grigorjevičiau, nugalėsime!“ A. Lukašenka atsakė: „Nugalėsime, atsilaikysime!“

Several heads of post-Soviet states after the Victory Day parade on Red Square, including Lukashenko.

-Viewers/ veterans from the stands: Thanks for coming, friends!

- Lukashenko: I came to the capital of my home country! (Meaning USSR)

- Our guy, hold on! (=protests in Belarus) pic.twitter.com/GQq5IZ9OzF