Socialiniai tinklai ošia po mįslingo blyksnio virš Kyjivo

Danguje virš Ukrainos sostinės trečiadienį pastebėtas blyksnis sukėlė sumaištį ir nerimą, nes miesto valdžios institucijos teigė, kad jį sukėlė į atmosferą grįžtantis NASA palydovas, o JAV kosmoso agentūra tai paneigė.

„Ryškus švytėjimas“ buvo pastebėtas virš Kyjivo apie 22.00 val. (19.00 val. Grinvičo laiku), „Telegram“ parašė Kyjivo karinės administracijos vadovas Serhijus Popko. Pasak jo, aktyvavosi oro pavojaus signalas, tačiau „oro gynyba nesuveikė“.

Dalis socialiniuose tinkluose plintančių memų sukurti, pasinaudojant Ukrainos karinių oro pajėgų naudojamu šablonu. Pavyzdžiui, vienas iš jų praneša apie neva pastebėtą NSO virš Kyjivo.

„Nors socialinę žiniasklaidą linksmina skraidančios lėkštės memai... prašome nenaudoti oficialaus karinių oro pajėgų simbolio memams kurti!“ – pareiškė Ukrainos karinės oro pajėgos.

Kitame vaizduojamas hipotetinis ukrainiečio ir ateivio pokalbis. „Ar tu išsigandai?“ – neva klausia ateivis. Savo ruožtu ukrainietis jam atsako klausimu, gal šis žinantis, kuo būtų galima smogti Krymo tiltui.

Dar viename atkartojant legendinę frazę rašoma: „Kosminis karo laive, eik na***.“

Arba: „Kyjive dedasi nuostabūs dalykai.“

