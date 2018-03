Pulkininkas S. Skripalis buvo apkaltintas šnipinėjimu Didžiajai Britanijai. 2006 metais jis buvo nuteistas 13 metų kalėti, tačiau vėliau bausmė jam buvo dovanota. Taip įvyko dėl Rusijos apsisprendimo atlikti itin aukšto rango mainus ir iš JAV susigrąžinti dešimt slapta dirbusių agentų.

Tada buvęs šnipas S. Skripalis, galima sakyti, pradėjo naują gyvenimą 340 tūkst. svarų sterlingų (382 tūkst. eurų) vertės name Viltšyre.

Jo įkalinimo priežastis – Europoje veikusių slaptų Rusijos agentų tapatybių atskleidimas Jungtinės Karalystės karinės žvalgybos tarnybai MI6.

Rusijos pusė tvirtina, kad už suteiktas paslaugas jam buvo sumokėta 100 tūkst. JAV dolerių (81,2 tūkst. eurų). Pinigai, kaip teigiama, buvo pervedami į slaptą Ispanijoje atsidarytą sąskaitą.

Tuo metu, kai buvo sulaikytas Maskvoje, S. Skripalis buvo pašaipiai vadinamas Šnipu su „Louis Vuitton“ rankine. Ši pravardė jam prilipo tada, kai buvo gautos prastos kokybės oro uoste darytos nuotraukos, kuriose užfiksuota, kaip jis vyksta į vieną iš susitikimų.

