Ketvirtadienį Kitlio mieste buvo šturmuotas gyvenamasis namas, kuriame aptikta tikra kanapių plantacija – pastato rūsyje ir kitose patalpose iš viso rasti 322 augalai, iš kurių gaminami populiarūs kvaišalai.

Teigiama, kad toks kiekis juodojoje rinkoje vertinamas apie 80 tūkst. svarų sterlingų.

Įdomu tai, kad pareigūnams neteisėtai auginamas kanapes padėjo aptikti sniegas, tiksliau tariant – jo nebuvimas.

Šiame Šiaurės Anglijos mieste, kaip ir kitur, pastarosiomis dienomis gausiai pasnigo, tačiau namas, kuriame augintos kanapės, iš kitų pastatų išsiskyrė tuo, kad ant jo stogo nebuvo sniego.

Whilst the snow has kept the burglars at bay it has also helped us in finding some rather large plants..

hmmm I wonder why there is no snow on your roof??

280+ plants seized from an address in Keighley today, some nearly 6ft tall with @WYP_PCSO143 @CravenWard49 #policingkeighley pic.twitter.com/ev2x2UzKj4— PC Caroline Foster (@WYP_PC27FOSTER) March 1, 2018