„Mes labai susirūpinę dėl pastarojo meto smurto eskalavimo, dėl kurio namus tame rajone paliko daugiau kaip 30 tūkst. (žmonių). Tai mes labai atidžiai stebime“, – sakė Davidas Swansonas iš JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA).

