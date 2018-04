Žemiau pateikiama, kas jau yra žinoma apie šią operaciją.

Trys taikiniai

Pasak pareigūnų, Vakarų sąjungininkės smogė trims objektams, susijusiems su Sirijos „cheminių ginklų infrastruktūra“. Jungtinės Valstijos šią operaciją vadina perspėjimu B. al Assadui, kad jis nebemėgintų ateityje naudoti tokių ginklų. Sirijos lyderis yra kaltinamas anksčiau tokių perspėjimų nepaisęs.

JAV kariuomenės JAV Štabų vadų komiteto direktorius generolas leitenantas Kennethas McKenzie sakė, kad šie trys taikiniai buvo Barzės mokslinių tyrimų centras Damasko pakraštyje, cheminių ginklų sandėlys netoli Chomso miesto ir netoliese esantis bunkeris.

Pasak K. McKenzie, visi taikiniai buvo visiškai sunaikinti, o šie smūgiai „smarkiai pakenkė Al Assado galimybėms gaminti“ cheminius ginklus.

JAV generolas Joe Dunfordas, Štabų vadų komiteto pirmininkas, sakė, kad kompleksas prie Chomso buvo „pagrindinė Sirijos zarino saugykla“. B. al Assado režimas yra kaltinamas panaudojęs šias mirtinas dujas per praeitais metais surengtą kitą cheminę ataką.

Britanijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR), stebinti padėtį Sirijoje, nurodė, kad visi taikiniai susiję su Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centru (CERS). JAV šią organizaciją kaltina gaminus zarino užtaisus.

Pentagonas pridūrė, kad kol kas neplanuojama surengti tolesnių operacijų, ir pabrėžė, kad per šią operaciją stengtasi nesmogti kokiems nors Sirijoje dislokuotiems Rusijos, pagrindinės B. al Assado režimo sąjungininkės, kariniams pajėgumams.

Maskva patvirtino, kad jokie smūgiai nebuvo nutaikyti į vietoves prie jos oro pajėgų bazės Chmeimime ir karinių jūrų pajėgų bazės Tartuso uostamiestyje.

Kas ką naudojo

Paryčiais surengtoje operacijoje dalyvavo JAV, Britanijos ir Prancūzijos karinės jūrų pajėgos ir aviacija. Per ją buvo paleista iš viso 105 raketos.

Amerikiečiai paleido 85 raketas, Prancūzija – 12, o Britanija – aštuonias.

Dalis JAV sparnuotųjų raketų „Tomahawk“ buvo paleistos iš Raudonosios jūros, kur dislokuoti amerikiečių eskadriniai minininkai „USS Monterey“ ir „USS Laboon“.

Be to, JAV eskadrinis minininkas „USS Higgins“ leido „Tomahawk“ raketas iš Persijos įlankos, o povandeninis laivas „USS John Warner“ – iš Viduržemio jūros rytinės dalies.

Į orą buvo pakelti du JAV strateginiai bombonešiai „B-1 Lancer“, lydimi naikintuvų. Jie paleido 19 paleistųbombers accompanied by fighters launched 19 sparnuotųjų raketų JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile)

Prancūzijos FREMM klasės fregata „Languedoc“, plaukiojanti Viduržemio jūroje, raketas leido kartu su naikintuvais „Rafale“.

Tuo metu Britanijos karo lėktuvai „Tornado“ ir „Typhoon“ leido sparnuotąsias raketas „Storm Shadow“.

Per šią operaciją paleistų raketų skaičius buvo apytikriai dvigubai didesnis negu jų Jungtinės Valstijos praeitais metais paleido į vieną B. al Assado oro pajėgų karinį aerodromą. Tąsyk buvo smogta 59 raketomis „Tomahawk“.

Rusijos kariškiai tvirtino, kad sąjungininkai paleido iš viso 103 sparnuotąsias raketas, bet Sirijos oro erdvės gynybos sistemos sugebėjo 71 iš jų numušti.

K. McKenzie savo ruožtu tvirtino, kad nė viena raketa nebuvo perimta, ir pridūrė, kad „Sirijos atsakas visais atžvilgiais buvo itin neveiksmingas“.

Per šiuos smūgius Rusija savo raketų „žemė–oras“ nepaleido, nors anksčiau grasino tai padaryti, sakė JAV.

Aukų nėra

SOHR nurodė, kad taikiniais tapę objektai buvo evakuoti keliomis dienomis anksčiau ir kad juose nebebuvo likę jokių darbuotojų arba „vertingų ginklų atsargų“.

Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad buvo sužeisti tik trys žmonės. Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad per šiuos smūgius „jokių aukų“ tarp Sirijos civilių arba kariškių nebuvo.

K. McKenzie irgi sakė, kad apie jokias aukas tarp civilių nežinoma, bet pažymėjo, kad Sirija paleido apie 40 nevaldomų raketų „žemė–oras“, nors dauguma jų buvo paleistos jau pasibaigus sąjungininkų atakai.

Šios raketos galėjo nukristi gyvenamosiose vietovėse, perspėjo JAV kariškis.

Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad šie smūgiai buvo surengti, kai septynerius metus besitęsiančio pilietinio karo nuniokota Sirija „turėjo taikios ateitis galimybę“. Maskvos ambasadorius prie Jungtinių Tautų perspėjo, kad šie veiksmai sukels „pasekmių“, bet jokių detalių nepateikė.

Šie smūgiai buvo surengti kaip atsakas į pranešimus, jog Damasko režimas panaudojo nuodingąsias dujas netoli sostinės esančiame sukilėlių kontroliuotame Dumos mieste ir kad per šią ataką žuvo daugiau kaip 40 žmonių. Sirijos vyriausybė ir jos sąjungininkė Rusija šiuos „sufabrikuotus“ pareiškimus neigė.

JAV, Prancūzija ir Britanija sudavė smūgių Sirijai

Jungtinės Valstijos, Prancūzija ir Didžioji Britanija šeštadienį Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai pateikė naują pasiūlymą ištirti chemines atakas Sirijoje, praėjus vos kelioms valandoms po suduotų karinių smūgių šioje šalyje, reaguojant į numanomą cheminę ataką.Sąjungininkės išplatino bendrą rezoliucijos projektą, kuriame taip pat raginama leisti netrukdomai pristatyti į Siriją humanitarinės pagalbos, paskelbti paliaubas bei reikalaujama, kad Sirija įsitrauktų į JT vadovaujamas taikos derybas, sakoma dokumente, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP.Šis žingsnis demonstruoja Vakarų pasiryžimą sugrįžti prie diplomatijos po naktį iš penktadienio į šeštadienį surengtos karinės operacijos, per kurią buvo smogta objektams, susijusiems su Sirijos cheminių ginklų programa.Naujojoje rezoliucijoje siūloma surengti nepriklausomą tyrimą dėl įtariamų cheminių atakų, įvykdytų Sirijoje, siekiant nustatyti, kas jas surengė.Lapkritį Rusija triskart vetavo pasiūlymą surengti JT vadovaujamą tyrimą dėl cheminės atakos Chan Šeichūne praėjusį balandį. Galiausiai buvo nustatyta, kad per tą ataką Damasko režimo pajėgos panaudojo zarino dujas.Jei JT Saugumo Taryba pritars rezoliucijos projektui, Cheminių ginklų uždraudimo organizacija (OPCW) per 30 dienų turės pranešti, ar Sirija atskleidė visą informaciją apie savo cheminių ginklų atsargas.Vakarai kaltina Siriją nesilaikant savo įsipareigojimo atsisakyti savo cheminių ginklų programos; Damaskas tai padaryti pažadėjo prieš penkerius metus pagal susitarimą tarp JAV ir Rusijos.Rusija šeštadienį nesugebėjo įtikinti JT Saugumo Tarybos pasmerkti JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos suduotų karinių smūgių Sirijoje.Už Maskvos parengtą rezoliuciją balsavo tik trys šalys – Rusija, Kinija ir Bolivija. Aštuonios balsavo prieš šį dokumentą, o keturios susilaikė.JAV ambasadorė prie JT Nikki Haley JT Saugumo Tarybai sakė, kad jos šalis yra įsitikinusi, jog kariniai smūgiai suluošino Sirijos cheminių ginklų programą.N. Haley šeštadienį perspėjo, kad Jungtinės Valstijos yra „pasiruošusios iššauti“ ir suduoti daugiau karinių smūgių Sirijai, jeigu jos prezidento Basharo al Assado pajėgos surengtų naują cheminę ataką.

JT Saugumo Taryba nepritarė Rusijos siūlymui pasmerkti smūgius Sirijoje Rusija šeštadienį nesugebėjo įtikinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pasmerkti JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos suduotų karinių smūgių Sirijoje, reaguojant į numanomą cheminę ataką. Už Rusijos parengtą rezoliuciją balsavo tik trys šalys. Aštuonios balsavo prieš šį dokumentą, o keturios susilaikė. Kad 15 narių turinti Saugumo Taryba priimtų rezoliucijos projektą, reikėjo devynių balsų. Dokumentas negali būti priimtas, jeigu veto pareiškia kuri nors iš penkių nuolatinių Tarybos narių – Britanija, Kinija, Prancūzija, Rusija arba Jungtinės Valstijos. Jungtinės Valstijos, Didžioji Britanija ir Prancūzija šeštadienį ėmėsi karinių veiksmų, atsakydamos į numanomą cheminę ataką Dumos mieste, esą nusinešusią mažiausiai 40 žmonių gyvybių. Rusija Saugumo Tarybos narėms išplatino rezoliucijos projektą, raginantį pasmerkti šiuos karinius veiksmus, bet Jungtinės Karalystės ambasadorė sakė, kad šie smūgiai buvo „teisingi ir teisėti“, turintys sumažinti Sirijos žmonių patiriamas kančias. Rusijos ambasadorius Vasilijus Nebenzia savo ruožtu ragino balsuoti už rezoliuciją, smerkiančią „agresiją“ prieš Siriją ir reikalaujančią, kad sąjungininkai susilaikytų nuo tolesnių karinių smūgių. JAV, Prancūzija ir JK argumentavo, kad kariniai veiksmai buvo būtini, nes B. al Assado pajėgos jau ne kartą naudojo nuodingąsias dujas, pažeisdamos tarptautinius įstatymus. Per šeštadienį sąjungininkų surengtą operaciją buvo smogta trims taikiniams Damasko apylinkėse ir Chomso provincijoje, anot Vakarų šalių pareigūnų, susijusiems su Sirijos vyriausybės cheminių ginklų programa.

NATO: JAV, Britanija ir Prancūzija „neturėjo kitos išeities“ NATO vadovas Jensas Stoltenbergas pareiškė: „prieš tai, kai buvo suduotas smūgis praėjusią naktį, NATO sąjungininkės išnagrinėjo visas kitas galimybes atsakyti į šią problemą JT Saugumo Taryboje, diplomatine ir politine prasme“. „Tačiau kadangi visa tai buvo užblokuota Rusijos, nebuvo kitos alternatyvos. Nesakau, kad atakos praėjusią naktį išsprendė visas problemas, tačiau palyginti su alternatyva nedaryti nieko, tai buvo teisingas sprendimas“, - sakė J. Stoltenbergas.

Sirijoje subombarduotos laboratorijos darbuotojai neigia gaminę cheminius ginklus Per Vakarų valstybių smūgius šeštadienį subombarduotoje Sirijos tyrimų laboratorijoje buvo išsibarsčiusios guminės pirštinės ir apsauginės veido kaukės, bet pareigūnai neigė, kad šiame centre buvo kuriami cheminiai ginklai. JAV, Didžiosios Britanijos or Prancūzijos pajėgos smogė virtinei taikinių Damasko apylinkėse, anot Vakarų šalių, susijusių su Sirijos vyriausybės cheminių ginklų programa. Vienas daugiaaukštis kompleksas sostinės šiauriniame Barzės rajone buvo visiškai sugriautas – tuo įsitikino naujienų agentūros AFP korespondentai, šeštadienį apsilankę tame objekte per vyriausybės organizuotą išvyką. Kelių aukštų pastato stogas buvo įgriuvęs, o kelios sienos atrodė vos besilaikančios. Praėjus kelioms valandoms po smūgių iš pastato tebesiveržė dūmai, o ore jautėsi degėsių kvapas. „Pastatas buvo trijų aukštų: rusys, cokolinis aukštas ir antrasis aukštas“, – sakė inžinierius Saidas Saidas, prisistatęs šio centro dažų ir plastmasių padalinio vadėju. „Jame buvo laboratorijos ir padaliniai. Deja, jie visiškai sunaikinti – su įranga ir baldais. Ačiū Dievui, čia nieko nebuvo“, – darbuotojas sakė AFP. Iš laivų ir lėktuvų paleistos sparnuotosios raketos taikiniams Sirijoje smogė apie 4 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, o jų sprogimai pažadino aplinkinių sostinės rajonų gyventojus. Sirijos valstybinė naujienų agentūra SANA pranešė, kad kelios raketos pataikė į tyrimų centrą Barzėje ir „sunaikino pastatą, kuriame veikė mokslinės laboratorijos ir mokymo centras“. „Vaikų žaislai“ Pasak Vakarų galybių, šis kompleksas buvo dalis Sirijos vyriausybės „cheminių ginklų infrastruktūros“. Tačiau S. Saidas tvirtino AFP, kad centre nebuvo vykdomi jokie su cheminiais ginklais susiję tyrimai. „Kadangi dirbame civilinės farmacijos ir chemijos tyrimų srityje, nesitikėjome, kad bus smogta mums“, – sakė jis. Pasak padalinio vadovo, šiame centre gaminti priešnuodžiai nuo skorpionų įgėlimų ir gyvačių įkirtimų, taip pat išbandomos cheminės medžiagos, naudojamos maisto, medicinos priemonių ir vaikų žaislų gamybai. „Jeigu čia būtų cheminių ginklų, negalėtume čia stovėti. Aš čia esu nuo pusės šešių ir esu visiškai sveikas, nekosiu“, – pridūrė S. Saidas. Šeštadienį surengti smūgiai buvo atsakas į prieš savaitę įvykdytą numanomą cheminę ataką sukilėlių kontroliuotame mieste į rytus nuo Damasko, per kurią, anot medikų, žuvo daugiau kaip 40 žmonių. Tarptautinės cheminių ginklų priežiūros agentūros inspektoriai šeštadienį planavo atvykti į Dumos miestą ištirti šių pareiškimų. Pasak S. Saido, Cheminių ginklų uždraudimo organizacijos (OPCW) inspektoriai pastaraisiais metais lankėse Barzės komplekse ir paskelbė neradę ten jokių kovinių nuodingųjų medžiagų. „OPCW (ekspertai) buvo apsistoję dviejose viršutinėse patalpose ir naudojosi laboratorijomis. Mes su jais visokeriopai bendradarbiavome, – teigė darbuotojas. – Dviejose ataskaitose OPCW įrodė, kad šis pastatas ir visas centras yra tušti ir kad čia negaminami jokie cheminiai ginklai.“

Paleistų raketų skaičius JAV pareiškė, kad buvo paleistos 105 raketos, jos buvo paleistos trijų šalių į tris taikinius.

Rusija: liejate krokodilo ašaras Rusijos ambasadorius Jungtinėse Tautose Vasilijus Nebeznia teigė: „Liejate krokodilo ašaras dėl eilinių sirų, dėl eilinių sirų, kurie laimingi, kad jiems padedame mes ir valdžia.“ Jo teigimu, sąjungininkai galėtų sustabdyti karą Sirijoje per 24 val., bet nenori to daryti. O JAV vadovaujami antskrydžiai Sirijoje kelia grėsmę JT pastangoms rasti politinį sprendimą konfliktui Sirijoje.

JAV ambasadorė JT: mes pasiruošę atsakui Neeiliniame JT Saugumo Tarybos posėdyje kalbėjosi JAV ambasadorė prie Jungtinių Tautų, Nikki Haley sakė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo: jeigu Basharas al Assadas vėl panaudos cheminį ginklą, JAV yra visiškai pasiruošusios atsakyti.

JT Saugumo Taryba susirinko tartis dėl smūgių Sirijoje Jungtinių Tautų Saugumo Taryba šeštadienį Rusijos prašymu susirinko aptarti JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos karinių smūgių Sirijoje, surengtų reaguojant į numanomą cheminę ataką. Kreipdamasis į Tarybą JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas paragino šalis laikytis tarptautinės teisės. Rusija išplatino rezoliucijos projektą, kuriame raginama pasmerkti raketinių smūgių „agresiją“ prieš Siriją, bet Britanijos ambasadorė sakė, kad šie smūgiai, suduoti siekiant palengvinti žmonių kančias Sirijoje, buvo „ir teisingi, ir teisėti“. Per šeštadienį paryčiais įvykdytą operaciją buvo smogta trims taikiniams: mokslinių tyrimų kompleksui Damasko apylinkėse, cheminių ginklų sandėliui vakariniame Chomso mieste ir trečiam taikiniui, kuriame buvo vadavietė ir cheminės ginkluotės įrangos sandėlis, pranešė JAV kariškiai. JAV, Britanija ir Prancūzija karinių veiksmų ėmėsi reaguodamos į įtariamą cheminę ataką Sirijos sukilėlių kontroliuotame Dumos mieste. Per tą incidentą praėjusį savaitgalį žuvo mažiausiai 40 žmonių. A. Guterresas Saugumo Tarybai pasakė: „Šiuo kritišku momentu raginu visas valstybes nares veikti pagal Jungtinių Tautų chartiją ir tarptautinę teisę, įskaitant normas prieš cheminius ginklus.“ Britanijos ambasadorė JT Karen Pierce teisino karinius veiksmus prieš Siriją ir sakė, kad buvo „ir teisinga, ir teisėta“ surengti smūgius siekiant palengvinti žmonių kančias. JAV, Britanija ir Prancūzija argumentavo, kad Sirijos prezidento Basharo al Assado pajėgos pažeisdamos tarptautinę teisę daug kartų panaudojo nuodingas dujas. A. Guterresas pakartojo savo raginimą atlikti tyrimą cheminių atakų kaltininkams nustatyti. Rusija anksčiau šią savaitę vetavo JAV pasiūlymą sukurti tokį mechanizmą.

Rusija siūlo JT rezoliuciją Rezoliucija pasmerktų „JAV ir jos sąjungininkių agresiją prieš Siriją, kuri pažeidžia JT Chartiją“. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas smūgius pavadino „nepriimtinais ir neteisėtais“.

Iš Turkijos lyderio – netikėtas pareiškimas Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas šeštadienį sveikino Vakarų smūgius Sirijos lyderio Basharo al Assado režimui ir vadino juos „tinkamu atsaku“ į „nežmoniškas“ Damasko atakas. „Mes laikome šią operaciją tinkama“, – per savo valdančiosios partijos susitikimą Stambule sakė R. T. Erdoganas. „Režimas pamatė, kad pastarosiomis dienomis intensyvėjančios jo atakos prieš disidentus ... nebus paliktos be atsako“, – pažymėjo jis. Jungtinės Valstijos, Didžioji Britanija ir Prancūzija šeštadienį paryčiais smogė keletui Sirijos režimo taikinių, praėjus savaitei po įtariamos dujų atakos sukilėlių kontroliuotame Damasko priemiestyje Dumoje. Manoma, kad per tą ataką žuvo mažiausiai 40 žmonių.

JAV praneša, kad smogta visiems suplanuotiems taikiniams Pentagonas praneša, kad per antskrydžius Sirijoje pataikyta į visus numatytus taikinius, o apie sužeistus civilius gyventojus nėra žinių. Pranešama, kad dalis Sirijos cheminių ginklų infrastruktūros išliko, kita vertus, per antskrydžius jai suduotas stiprus smūgis. Generolas leitenantas Kennethas F. McKenzie‘is sakė žurnalistams, kad antskrydžiai buvo tikslūs, triuškinantys ir efektyvūs. Pentagono atstovė spaudai Dana White sako, kad antskrydžiai surengti, siekiant „susilpninti Sirijos pajėgumą ateityje panaudoti cheminį ginklą“. Ji pridūrė, kad šis veiksmas nereiškia JAV politikos pasikeitimo ar bandymo nuversti Sirijos režimą. Bet atstovė spaudai pridūrė, kad kita vertus „negalime leisti tokių didžiulių tarptautinės teisės pažeidimų“. D. White paragino Rusiją vykdyti savo įsipareigojimą – užtikrinti, kad B. al Assado režimas atsisakytų cheminių ginklų. Atstovė spaudai pridūrė, kad Sirijos karinės oro pajėgos buvo menkai aktyvios, be to, nebuvo jokių požymių, kad būtų prisidėjusios Rusijos gynybos sistemos. Vienintelis rusų atsakas – informacinės atakos.

Pentagonas sako, kad smūgiai Sirijoje buvo taiklūs Smūgiai buvo „triuškinantys ir efektyvūs“, taip pat smūgiai nusiuntė nedviprasmišką žinutę Sirijos režimui, kad šis nustotų naudoti cheminius ginklus. Anot Pentagono atstovų, Sirijos oro gynyba buvo neefektyvi ir nebuvo jokių indikacijų, kad Rusijos oro gynyba buvo panaudota. Pentagono atstovai taip pat patikino, kad nesiekiama konflikto Sirijoje.

JT Saugumo Taryba susirinks tartis dėl smūgių Sirijoje Jungtinių Tautų Saugumo Taryba šeštadienį Rusijos prašymu susirinks aptarti JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos karinių smūgių Sirijoje, surengtų reaguojant į numanomą cheminę ataką. Atviras posėdis JT būstinėje Niujorke prasidės 11 val. vietos (18 val. Lietuvos) laiku. Jo metu Saugumo Tarybą informuos JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas, sakė vienas JT pareigūnas. Anksčiau paskelbtame A. Guterreso pareiškime sakoma, kad visos šalys turėtų „elgtis santūriai šiomis pavojingomis aplinkybėmis ir vengti bet kokių veiksmų, kurie galėtų eskaluoti situaciją bei padidinti Sirijos žmonių kančias“. Vakarų pareigūnai sakė, kad sparnuotosios raketos ir raketos „oras-žemė“ Sirijoje pataikė į objektus, susijusius su cheminių ginklų programa. Per šeštadienį paryčiais įvykdytą operaciją buvo smogta trims taikiniams: mokslinių tyrimų kompleksui Damasko apylinkėse, cheminių ginklų sandėliui vakariniame Chomso mieste ir trečiam taikiniui, kuriame buvo vadavietė ir cheminės ginkluotės įrangos sandėlis, pranešė JAV kariškiai. Rusija perspėjo, kad bet kokie kariniai veiksmai prieš Siriją būtų tarptautinės teisės pažeidimas, nes būtų įvykdyti be JT Saugumo Tarybos pritarimo. Penktadienį per Tarybos posėdį JAV, didžioji Britanija ir Prancūzija išdėstė argumentus dėl karinių veiksmų ir teigė, kad Sirijos prezidento Basharo al Assado (Bašaro Asado) pajėgos pažeisdamos tarptautinę teisę daug kartų panaudojo nuodingas dujas. Rusija tai atrėmė pareiškimu, kad Vakarai teturi vienintelį tikslą Sirijoje – nuversti B. al Assadą ir „atgrasyti, sulaikyti Rusijos Federaciją“.

OPCW ekspertai tęsia įtariamos cheminės atakos Dumoje tyrimąTarptautinės cheminių ginklų priežiūros agentūros ekspertai tęsia faktų nustatymo misiją dėl numanomos nuodingųjų dujų atakos Sirijos mieste Dumoje, nors Vakarų šalys sudavė virtinę smūgių taikiniams šioje šalyje, siejamiems su režimo cheminių ginklų programa.Cheminių ginklų uždraudimo organizacija (OPCW) „dirba glaudžiai bendradarbiaudama“ su Jungtinių Tautų saugumo ekspertais, kad „įvertintų padėtį ir užtikrintų komandos saugumą“.OPCW pareiškime sakoma, kad jos ekspertų grupė vėliau šeštadienį išvyks į Dumą ir „toliau vykdys savo misiją Sirijos Arabų Respublikoje, kad nustatytų faktus, susijusius su pareiškimais dėl cheminių ginklų panaudojimo Dumoje“.Jungtinės Valstijos, Didžioji Britanija ir Prancūzija šeštadienį paryčiais smogė keletui Sirijos režimo taikinių, praėjus savaitei po įtariamos dujų atakos sukilėlių kontroliuotame Damasko priemiestyje Dumoje. Manoma, kad per tą ataką žuvo mažiausiai 40 žmonių.Iki šiol didžiausią užsienio karinę operaciją prieš Sirijos režimą surengusių Vakarų šalių pareigūnai sakė, kad iš laivų ir lėktuvų paleistomis sparnuotosiomis raketomis buvo smogta taikiniams netoli Damasko ir Chomso provincijoje. Tarp atakuotų objektų buvo vienas mokslinių tyrimų centras, numanomi cheminių ginklų sandėliai ir viena vadavietė.Sirijos valstybinė žiniasklaida informavo, kad vidaus saugumo pajėgos šeštadienį įžengė į Dumą ir kad mieste per kelias valandas padėtis bus normalizuota.Sirija ir jos sąjungininkė Rusija pažadėjo užtikrinti pirmosios nuo 2014 metų už Damasko ribų surengtos OPCW misijos saugumą.

Prancūzija: smūgiai sunaikino „didelę dalį“ Sirijos cheminio arsenaloPrancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Yves'as Le Drianas šeštadienį pareiškė, kad paryčiais jo šalies kartu su Didžiąja Britanija ir JAV surengti smūgiai Sirijoje sunaikino „didelę dalį“ Damasko vyriausybės turėtų cheminių ginklų atsargų.„Didelė dalis jos cheminio arsenalo buvo sunaikinta, – televizijai BFM sakė J.-I. Le Drianas. – Daug buvo sunaikinta per smūgius praietą naktį.“Jis pridūrė, kad Prancūzija turi „patikimų duomenų“, jog Sirijos prezidento Basharo al Assado režimas yra atsakingas už praeitą savaitgalį sukilėlių kontroliuotame Dumos mieste netoli Damasko įvykdytą nuodingųjų dujų ataką. Pasak padėtį Sirijoje stebinčių grupių, per ataką Dumoje žuvo mažiausiai 40 žmonių.„Kalbant apie cheminių ginklų klausimą, yra raudona linija, kuri neturi būti peržengta. Jeigu ji bus vėl peržengta, bus kita intervencija“, – perspėjo J.-I. Le Drianas.„Tačiau manau, kad pamoka buvo išmokta“, – pridūrė jis.

ES palaiko sąjungininkesEuropos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas šeštadienį sakė, kad Europos Sąjunga palaiko Jungtines Valstijas, Prancūziją ir Didžiąją Britaniją dėl jų smūgių Sirijoje, suduotų po įtariamos Damasko cheminės atakos sukilėlių kontroliuotame Dumos mieste.„JAV, Prancūzijos ir JK smūgiai aiškiai parodo, kad Sirijos režimas drauge su Rusija ir Iranu negali tęsti šios žmonių tragedijos, bent jau be kainos. ES palaikys savo sąjungininkes teisingumo pusėje“, – sakoma D. Tusko žinutėje socialiniame tinkle „Twitter“.Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė, jog ataka Dumoje – ne pirmas kartas, kai Damaskas panaudoja cheminius ginklus prieš civilius, „bet turi būti paskutinis“ kartas.„Tarptautinei bendrijai tenka atsakomybė identifikuoti ir pareikalauti atskaitomybės iš tų, kas atsakingas dėl bet kokią ataką cheminiais ginklais“, – sakoma J.-C. Junckerio pareiškime.„Į aštuntuosius konflikto metus žengiančiai Sirijai labai reikia visų šalių gerbiamo ilgalaikio ugnies nutraukimo, kuris sudarytų sąlygas pasiekti suderėtą politinį sprendimą per Jungtinių Tautų vadovaujamą Ženevos procesą, kad kartą ir visiems laikams šaliai būtų atnešta taika“, – sakė J.-C. Junckeris.

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija laiko Maskvą naujausios cheminės atakos Sirijoje bendrininke, bet Pentagono planuotojai labai stengėsi, kad smūgiai nepataikytų į Rusijos karinius objektus.Vakarų ir Rusijos susidūrimas Sirijoje – tyčinis ar netyčinis – galėtų turėti katastrofiškų pasekmių ir staigiai pasukti septynerius metus trunkantį konfliktą nauja pavojinga kryptimi.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel šeštadienį sakė, kad smūgiai Sirijos režimui buvo „būtini ir tinkami“ po įtariamos cheminių ginklų atakos Dumoje netoli Damasko.„Mes remiame faktą, kad mūsų sąjungininkai JAV, britai ir prancūzai ... prisiėmė savo atsakomybę. Šis karinis įsikišimas buvo būtinas ir tinkamas“, – sakoma A. Merkel pareiškime.„Visa verčia mus manyti“, kad atsakomybė už dešimtis gyvybių nusinešusią ataką Dumoje tenka Sirijos prezidentui Basharui al Assadui, sakė A. Merkel.Ketvirtadienį ji atmetė galimybę Vokietijai prisidėti prie kokių nors karinių veiksmų Sirijos atžvilgiu.Šeštadienį kanclerė sakė, jog atrodo tikėtina, kad Sirijos režimas „praeityje kelis kartus panaudojo cheminius ginklus prieš savo paties žmones“.„Šimtmetis po Pirmojo pasaulinio karo ... privalome kovoti su (tarptautinės) cheminių ginklų konvencijos erozija“, – pažymėjo A. Merkel.„Vokietija ryžtingai imsis diplomatinių pastangų tam paremti“, – pridūrė ji.

Kremlius šeštadienį griežtai pasmerkė Vakarų šalių karinius smūgius Sirijoje, kur Maskvos pajėgos teikia pagalbą prezidento Basharo al Assado režimui.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas JAV ir sąjungininkų smūgius pavadino „agresijos aktu".

Prancūzijos gynybos ministrė Florence Parly šeštadienį nurodė, kad per bendrą karinę operaciją su JAV ir Didžiąja Britanija šalies pajėgos smogė trims taikiniams Sirijoje ir kad Rusija apie šiuos veiksmus buvo iš anksto informuota.

Sirijos prezidento vaizdo įrašasSirijos prezidentas Basharas al Assadas atvyko į biurą po naktį ginkluotųjų jungtinių pajėgų surengtų oro išpuolių, kuriuos Sirijos Užsienio reikalų ministerija pavadino brutaliais ir barbariškais.https://twitter.com/Presidency_Sy/status/985035128794644480

Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau išreiškė palaikymą sąjungininkų veiksmams Sirijoje.

B. al Assado režimas tvirtino, kad naktį įvykdytas išpuolis nesumenkins Sirijos kariuomenės apsisprendimo įveikti maištininkus ir atkurti kontrolę visoje šalyje, pareiškė Sirijos Užsienio reikalų ministerija.„Barbariška agresija... niekaip nepaveiks Sirijos žmonių ir jų didvyriškų ginkluotųjų pajėgų ryžto ir atkaklumo“, – citavo SANA oficialų šaltinį ministerijoje.Anot jo, ši agresija tik pakurstys įtampas pasaulyje, be to, ji esą kelia grėsmę tarptautiniam saugumui.

Britanijos užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas socialiniame tinkle „Twitter“ sureagavo chemines atakas Sirijoje pavadindamas „pasibjaurėtinomis“:https://twitter.com/BorisJohnson/status/985024312510963712

„Nukentėjo trys civiliai asmenys“Sirijos naujienų agentūra SANA pranešė, kad oro išpuoliai prieš karinius objektus Chomse nukrypo nuo savo taikinio ir esą sužeidė tris civilius asmenis.Oro išpuoliai padarė materialinės žalos tik mokslinių tyrimų centre Damasko Barzeho regione – sugriovė pastatą, kuriame buvo įrengtas mokymo centras ir laboratorijos.

Rusijos gynybos ministerija skelbia, kad „daugiau nei 100 raketų buvo paleista į Siriją, tačiau didelį skaičių pavyko perimti“.

Po JAV ir sąjungininkų smūgių į Damasko gatves išėjo protestuotojai, palaikantys Sirijos režimą.

Rusijos gynybos ministro teigimu, nė vienas iš JAV, JK ir Prancūzijos išpuolių nepataikė į tas zonas, kuriose Rusijos gynybos sistemos saugo įrenginius Sirijoje, praneša Rusijos naujienų agentūra „Tass“.