Be to, stiprūs pakartotiniai smūgiai dar labiau kursto baimę saloje, vos prieš savaitę nukentėjusioje nuo ankstesnio stipraus drebėjimo. Gelbėtojai ieško gyvų likusių žmonių sugriuvusiuose namuose, mečetėse ir mokyklose. Per sekmadienio vakarą įvykusią nelaimę sugriuvo tūkstančiai pastatų. „Paieškų ir gelbėjimo grupės tebeieško įvykio vietoje ir evakuoja“ žmones“, sakė nacionalinės krizių valdymo agentūros atstovas Sutopo Purwo Nugroho. „Mūsų vertinimais, aukų skaičius didės“, – pridūrė jis. Po drebėjimo paskelbtas cunamių pavojus vėliau buvo atšauktas. Požeminiai smūgiai taip pat buvo juntami kaimyninėje Balio saloje, viename pagrindinių Pietryčių Azijos turizmo centrų. 6,9 balo žemės drebėjimas, kurio židinys buvo negiliai, privertė tūkstančius Lomboko gyventojų ir turistų išbėgti į gatves. Ten daugelis jų praleido neramią naktį, nes salą supurtė dar keli stiprūs pakartotiniai smūgiai, iš jų vienas – 5,3 balo. Daugelis teritorijų liko be elektros; tinklų avarijos pirmadienį daug kur dar nebuvo pašalintos.

