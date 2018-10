Potvyniai užliejo dalį rytinių ir vakarinių Romos rajonų. Pietinėje miesto dalyje smarkūs vėjai išvertė medžių. Major hailstorm in Rome, Italy tonight, Oct 21! Bad idea to drive in this. Report: Arianna Sasso pic.twitter.com/ZOMLWXe6fA

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 21, 2018 Kai kuriose sostinės dalyse dėl potvynių buvo sustabdytas eismas, laikinai uždarytos šešios metropoliteno stotys. Italijos civilinės gynybos departamentas paskelbė perspėjimą dėl „smarkaus gūsingo vėjo ir audros“, antradienį galinčių dar labiau sustiprėti. Pranešimų apie nukentėjusius žmones kol kas nebuvo. Vietos žiniasklaidos duomenimis, policija išgelbėjo du vairuotojus, dėl potvynio įstrigusius savo automobiliuose. Storm runoff and huge amounts of hail in Rome, Italy last night, October 21! Video: Massimo Ribecca pic.twitter.com/fx2g0Vwu6Q

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 22, 2018

