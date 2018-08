Honolulu įsikūrusio NVS padalinio 12 val. Grinvičo (14 val. Lietuvos) laiku paskelbtame pranešime sakoma, kad dabar trečios kategorijos uraganas neša 195 km per valandą vėjus. Už 320 kilometrų į pietus nuo Havajų sostinės esančios audros centras vakarop turėtų „pavojingai priartėti“ prie pagrindinių Havajų salų. Tuo metu Havajo (Didžiąją) salą užtvindė „katastrofiškas potvynis“, pranešė NWS. Keliose salos vietose, kurias pirmiausia pasiekė uraganas, jau prilijo daugiau nei 600 mm, pranešė Nacionalinis uraganų centras. Manoma, kad kai kuriuose valstijos rajonuose kritulių kiekis gali siekti nuo 750 iki 1000 milimetrų. Susiję straipsniai: Havajų gyventojai perspėti pasiruošti uraganui Lane Prie Havajų artėjantis uraganas „Lane“ sustiprėjo iki 5-osios kategorijos audros Pareigūnai įrengė 16 evakuacijos centrų, dar 19 turėtų būti atidaryti vėliau penktadienį. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė nepaprastąją padėtį ir paragino gyventojus ieškoti saugaus prieglobsčio bei pasiruošti blogiausiam. „Mūsų komandos dirba su valstijos ir vietos pareigūnais. Mes apie jus galvojame!“, – parašė D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“. „Panikos režimas“ Artėjant uraganui Havajų gyventojai pasirūpino vandens, maisto ir kitomis būtiniausiomis atsargomis. „Taip jau yra pastarąsias porą dienų – daug darbo“, – sakė vienos degalinės darbuotojas Chrisas šiaurinėje Oahu salos pakrantėje esančioje Haleivoje, netoli sostinės Honolulu. „Visą laiką pilame kurą. Dabar visi panikos režime – visi pilasi kurą, (perka) degalų kanistrus, dujų balionus – tokius dalykus“, – sakė jis. Manoma, kad vandens lygis gali pakilti 60–120 centimetrų aukščiau potvyniams įprasto lygio ir sukelti pakrančių eroziją. Taip pat numatomos „didelės griaunančios bangos“, pranešė meterologogai. Tuo metu banglentininkai čiuožinėjo ant bangų norėdami paskutinį kartą pasinaudoti vandenyno ramybe prieš audrą, kol vandenys per daug neįsisiūbavo. Atšaukti skrydžiai Oro bendrovė „United Airlines“ penktadienį pranešė atšaukusi savo lėktuvų skrydžius į Kahului oro uostą ir iš jo. Šis oro uostas yra antroje pagal dydį Maui saloje. JAV pakrančių apsauga pranešė, kad Havajuose dislokuota 57 tūkst. kariškių, kurie yra pasirengę suteikti logisitnę ir medicininę pagalbą vietos gyventojams ir dalyvauti paieškos ir gelbėjimo operacijose. „Uraganas „Lane“ nėra paklusnus uraganas“, – sakė valstijos gubernatorius Davidas Ige'as savo pareiškime antradienį, kuriuo paskelbė nepaprastą padėtį Havajo saloje. „Dar nesu matęs tokių dramatiškų meteorologinių prognozių pasikeitimų kaip šio uragano atveju“, – pridūrė jis. Havajus uraganai pasiekia retai. Paskutinį kartą didžiulė audra valstiją buvo pasiekusi beveik prieš tris dešimtmečius. Tuomet uraganas „Iniki“ nusiaubė Kauai salą, per jį žuvo šeši žmonės, o padaryta žala siekė milijardus dolerių. Federaliniai pareigūnai bendradarbiauja su Havajų komunalinių paslaugų įmonėmis, atidžiai tikrindami ir stebėdami elektros tinklus. Elektros tiekimas pernai smarkiai nukentėjo Puerto Rike, kai jį nusiaubė ketvirtos kategorijos uraganas „Maria“. Pernai rugsėjį siautėjęs uraganas „Maria“ Puerto Rike nusinešė per 4 600 gyvybių. Tokį didelį aukų skaičių iš dalies lėmė ilgam laikui nutrūkęs elektros tiekimas ir paplauti keliai, nes žmonės laiku nesulaukė medikų pagalbos, nurodė JAV mokslininkai.

