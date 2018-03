Šis žingsnis – naujausias smūgis krizę išgyvenančiai Liublianos vyriausybei, likus keletui mėnesių iki planuojamų rinkimų. „Praeities jėgos neleidžia mums dirbti ateities kartų labui, – per spaudos konferenciją sakė M. Ceraras. – Aš atsistatydinu.“ Anksčiau trečiadienį konstitucinis teismas anuliavo referendumą, per kurį buvo pritarta vyriausybės pasiūlytam svarbiausiam infrastruktūros projektui, turinčiam pagerinti transporto jungtis su Adrijos pajūrio uostamiesčiu Koperiu. Planuota, kad šis projektas kainuos apie milijardą eurų, o vyriausybė tikėjosi pradėti jį įgyvendinti prieš prasidedant vasarai. Per pernai rugsėjį vykusį referendumą buvo nubalsuota nutiesti naują geležinkelį į Koperį, Slovėnijos vienintelį didelį komercinį uostą. Tačiau Konstitucinis Teismas nutarė, kad vyriausybė nesilaikė nešališkumo ir naudojo valstybės lėšas, kad pritrauktų šį projektą remiančių balsų. Ši nutartis buvo naujausias smūgis M. Cerarui, kurio Moderniojo centro partija (SMC) ruošėsi sunkiems parlamento rinkimams, turintiems įvykti birželį arba liepą. 54 metų M. Ceraras, buvęs teisės profesorius, į valdžią atėjo 2014 metais, kai SMC iškovojo stulbinamą rinkimų pergalę, praėjus vos mėnesiui nuo jos įkūrimo. Tąsyk partija žadėjo atgaivinti Slovėnijos ekonomiką, atsidūrusią ties krizės riba. 2012–2013 metais šalį apėmė recesija dėl bankų sektoriaus krizės, bet praeitais metais Slovėnijos ekonomika paaugo 5 proc. – sparčiausiai per pastarąjį dešimtmetį. Kita vertus, pastaraisiais mėnesiais ją supurtė kelios krizės, vyriausybės mandatui artėjant prie pabaigos.

