Slovėnijos policija ašarinėmis dujomis vaikė prieš koronaviruso priemones nukreipto protesto dalyvius

Mitingo dalyviai, anot pranešimų, taip pat mėgino priartėti prie viešbučio, kuriame buvo apgyvendinta dalis ES viršūnių susitikimo delegacijų, tačiau policija jiems sutrukdė. Yra sulaikytų demonstrantų, tarp jų – reperis Zoranas Stevanovičius, kuris laikomas protesto lyderiu.

Pasak visuomeninio transliuotojo STA, per protestus, be to, buvo įžeidinėjami žurnalistai, jiems grasinta. Prie TV stoties N1 būstinės demonstrantai išdaužė įėjimo durų stiklą. Teko nutraukti vienos laidos transliaciją, nes į studiją prasiskverbė ašarinės dujos. Slovėnijos žurnalistų sąjunga paragino policiją užtikrinti reporterių saugumą.

Dėl protestų prieš ES viršūnių susitikimą Slovėnijos vyriausybė nurodė policijai užtverti dalį Liublianos, Brdo pri Kranju ir Bledo vietovės.