„Nusprendžiau toliau eiti užsienio ir Europos reikalų ministro pareigas“, – sakoma jo pareiškime. M. Lajčakas pateikė atsistatydinimo raštą praėjusią savaitę, kai Slovakijos parlamentas ir vyriausybė atmetė JT pasaulinį susitarimą, kuriuo siekiama geriau tvarkyti visame pasaulyje augančius migracijos srautus. M. Lajčakas, į VRM vadovus iškeltas valdančiosios kairiosios pakraipos populistinė partija „Smer-SD“, palaiko šį paktą, kurį ruošiamasi priimti per kitą savaitę Maroke vyksiančią konferenciją. Slovakijos premjeras Peteris Pellegrini (Peteris Pelegrinis), irgi priklausantis „Smer-SD, sakė mėginsiantis įtikinti M. Lajčaką neatsistatydinti, bet pabrėžė, kad Slovakija neatsisakys savo sprendimo neprisijungti prie JT pakto. Penktadienį M. Lajčakas pranešė, kad tiek P. Pellegrini, tiek „Smer-SD“ pirmininkas Robertas Fico (Robertas Fikas) pažadėjo, jog „nebus žengta arba priimta jokių žingsnių, dėl kurių būtų suabejota mūsų užsienio politikos pagrindiniais stulpais“. „Visiškai rimtai prisiimu šias garantijas. Tik šiomis sąlygomis man būtų prasminga tęsti (darbą), – pridūrė politikas. - Buvau ir esu įsitikinęs, kad Slovakijos parlamento sprendimas atsisakyti prisidėti prie bendrų pastangų tvarkant migraciją nėra teisingas.“ Pasak jo, Slovakija turi sėdėti „už stalo, kur aptariamos mums aktualios temos“. Karjeros laiptais pakilęs diplomatas M. Lajčakas eina užsienio reikalų ministro pareigas nuo 2012-ųjų ir anksčiau dirbo šiame poste 2009–2010 metais. Jis taip pat pirmininkavo JT Generalinei Asamblėjai nuo 2017-ųjų rugsėjo iki 2018-ųjų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.