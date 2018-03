Tai jis pareiškė po šalį sukrėtusio žurnalisto Jano Kuciako nužudymo. Šis reporteris tyrė aukšto lygio politinę korupciją, tačiau buvo rastas nušautas praėjusią savaitę. „Matau dvi išeitis: nuodugnūs pasikeitimai Vyriausybėje arba pirmalaikiai rinkimai“, – sakė A. Kiska. J. Kuciako nužudymas paskatino naujus perspėjimus dėl žiniasklaidos laisvės ir korupcijos Slovakijoje ir Europoje. Pastarasis J. Kuciako tyrimas buvo publikuotas šią savaitę. Jame daugiausiai nagrinėtas galimas su premjero Roberto Fico partija SMER-SD susijusių verslininkų sukčiavimas. Policija nurodė, kad J. Kuciako mirtis tikriausiai susijusi su jo darbu. Pareigūnai šią savaitę sulaikė kelis J. Kuciako įvardijamus Italijos verslininkus, bet šeštadienį jie buvo paleisti dėl įrodymų trūkumo. Susiję straipsniai: Slovakijoje nužudyto žurnalisto sužadėtinė palaidota su nuotakos suknele Nužudytas slovakų žurnalistas aiškinosi vyriausybės ryšius su italų mafija Slovakijos prezidentas A. Kiska pasmerkė, jo paties teigimu, „galios aroganciją“ tarp aukšto rango pareigūnų ir kritikavo veiksmų stoką sugrąžinant pasitikėjimą Vyriausybe. „Laukiau savaitę, kad pamatyčiau, kokių politinių priemonių Vyriausybė imsis, kad sumažintų įtampą ir atkurtų pasitikėjimą“, – teigė šalies vadovas.

