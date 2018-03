„Šiandien aš įteikiau atsistatydinimo pareiškimą respublikos prezidentui, - sakė R. Ficas. - Jeigu prezidentas jį patvirtins, esu pasirengęs atsistatydinti rytoj“. Praeitą mėnesį įvykdytas žurnalisto Jano Kuciako ir jo sužadėtinės nužudymas išprovokavo didžiulius protestus prieš R. Fico vyriausybę. Praėjusį penktadienį į Bratislavos gatves buvo išėję dešimtys tūkstančių slovakų.

