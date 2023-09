Daugumoje apklausų prieš rinkimus nežymia persvara pirmavo buvusio premjero populisto Roberto Fico socialdemokratų partija „Smer-SD“. Rimčiausia jos konkurentė – Europos Parlamento vicepirmininko Michalo Šimečkos liberali partija „Pažangi Slovakija“. Pergalės atveju abiem partijoms, anot ekspertų, reikės koalicijos partnerių paramos.

Pirmalaikiai rinkimai Slovakijoje rengiami gruodį žlugus keturių partijų koalicijai. Pasak stebėtojų, tai šalies politinę kryptį galintys pakeisti rinkimai.

Politikos veteranas R. Ficas per rinkimų kampaniją žadėjo nedelsiant nutraukti iki šiol dosnią Slovakijos karinę paramą su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai ir Briuselyje blokuoti ES sankcijas Maskvai. Jis, be to, teigė norįs apsaugoti slovakus nuo migrantų bangų, augančių energijos kainų ir vis dar apie 10 proc. siekiančios infliacijos. Kritikai įspėja, kad R. Ficas imsis autoritarinio kurso, kaip Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Todėl rinkimų rezultatų Slovakijoje su didele įtampa laukia ir užsienis.

M. Šimečkos partija tuo tarpu pasisako už provakarietišką demokratišką Slovakijos kryptį. Jis pats per rinkimų kampaniją kalbėjo apie šalies laukiantį civilizacinį pasirinkimą: tarp Vakarų arba Rytų.

Stebėtojai neatmeta pato situacijos po rinkimų. Jei nei R. Fico, nei M. Šimečkos stovykloms parlamente nepavyks surinkti reikalingos 76 balsų daugumos, Slovakijos neišvengiamai lauks nauji rinkimai.