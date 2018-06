J. Kuciako nužudymas ir jo paskutinis straipsnis, prilygęs politinės bombos sprogimui, sukėlė didelę krizę 5,4 mln. gyventojų turinčioje euro zonos narėje. Kas savaitę rengti masiniai protestai kovą privertė atsistatydinti ankstesnę vyriausybę. Straipsnyje taip pat teigiama, kad keli milijonai eurų iš Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui dėl sukčiavimo buvo prarasti, todėl ūkininkai mobilizavosi ir, be kita ko, reikalavo nustatyti teisės naudotis žeme ir ES subsidijų skirstymo skaidrias taisykles. Išlipę iš savo traktorių ūkininkai penktadienį dalijo protestuotojams kalafiorus, morkas ir bulves, dėkodami už palaikymą. Susiję straipsniai: Slovakijoje tęsiantis skandalui dėl žurnalisto nužudymo atsistatydina policijos vadovas Slovakijos prezidentas apsisprendė patvirtinti naująją vyriausybę Šimtai ūkininkų iš visos Slovakijos antradienį traktoriais suvažiavo į sostinę protestuoti prieš ES išmokų žemės ūkiui skirstymo numanomus pažeidimus, apie kuriuos pirmiausiai buvo viešai paskelbta J. Kuciako straipsnyje apie korupciją. Žurnalistas taip pat kaltino politikus palaikant ryšius su Italijos mafija. J. Kuciakas ir jo sužadėtinė vasarį buvo nušauti savo namuose, reporteriui ruošiantis paskelbti savo sprogstamąjį straipsnį. „Janas atskleidė, kaip galingieji pavogė mūsų žemę ir pardavė ją mafijai“, – J. Kuciako sesuo Maria rašė laiške, garsiai perskaitytame protestuotojams Bratislavos centre. „Gėda, gėda! Gana „Smer“ – pradėjo skanduoti minia, turėdama omenyje valdančiosios koalicijos pagrindinę socialdemokratų partiją „Smer-SD“. „Atkurti pasitikėjimą“ Protestuotojai, suvienyti iniciatyvos „Už padorią Slovakiją“, penktadienį į gatves išėjo jau aštuntą kartą nuo vasario. Jie kaltina premjero Peterio Pellegrini kairiąją populistų vyriausybę „nesugebant atkurti pasitikėjimo valstybe ir ištirti Kuciako bei jos sužadėtinės nužudymo“, sakoma demonstrantų pareiškime. „Vyriausybė ignoravo mus ir mūsų reikalavimus“, – vienas iš protestuojančių ūkininkų sakė demonstrantams, kurių, kaip rašo vietos dienraštis 'Dennik N“, buvo susirinkę 6–8 tūkstančiai. Anksčiau penktadienį protestuojantys ūkininkai užsitikrino opozicijos partijų palaikymą jų oficialiam „Memorandumui dėl žemės ūkio reformos“, siūlančiam mechanizmus, turinčius užtikrinti su ūkininkavimu susijusių finansinių aspektų – įskaitant ES subsidijų skirstymą – skaidrumą. Trys valdančiosios koalicijos partijos, įskaitant „Smer-SD“, atsisakė dalyvauti penktadienį surengtose derybose su ūkininkais dėl jų memorandumo. Vis dėlto premjeras P. Pellegrini pažadėjo artimiausiu metu susitikti su rytų Slovakijos ūkininkais. „Turime išvykti, kad užbaigtume derliaus nuėmimą, bet jeigu įstatymų leidėjai rugsėjį nepatvirtins mūsų memorandumo, mes grįšim. Mūsų grįš daug daugiau“, – žurnalistams penktadienį sostinėje sakė ūkininkas Patrikas Magdoško.

