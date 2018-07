Šis žingsnis buvo atliktas Vašingtonui kritikuojant NATO nares Europoje skirianti nepakankamai lėšų gynybai. Slovakijos premjeras Peteris Pellegrini sakė, kad šio sandorio vertė – beveik 1,6 mlrd. eurų ir kad jis apima personalo mokymus, šaudmenis ir logistiką. Amerikietiški naikintuvai turi pakeisti Slovakijos turimus pasenusius rusų gamybos MiG-29. „Tai aukščiausios kokybės, modernūs lėktuvai, neprilygstami kainos, kokybės ir atitikties atžvilgiu – taip pat vertinant pagal tai, ką mūsų šalis gali sau leisti įsigyti“, – sakoma Gynybos ministerijos tinklalapyje paskelbtame jos vadovo Peterio Gajdošo pranešime. Ministrų kabinetas pasirinko F-16, o ne Švedijos siūlytus naikintuvus „JAS-39 Gripens“. Pasak P. Gajdoso, susitarimas su JAV vyriausybe jau yra parengtas pasirašyti, o Švedija pageidavo aptarti detales tik vyriausybei priėmus sprendimą. JAV prezidento Donaldo Trumpo aštrūs pareiškimai, kad sąjungininkai Europoje neskuba didinti išlaidų gynybai, didina įtampą trečiadienį Briuselyje prasidėjusiame NATO viršūnių susitikime.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.