Buvęs karinio laivyno pareigūnas Chrisas Perry sako, kad tie garsai gali būti „apgaulingi“, nes vandenynas įprastai kelia daug triukšmo.

Jo teigimu, pats gelmėse gulintis „Titanikas“ taip pat kelia daug triukšmo, įvairių garsų generuoja pro jį keliaujančios povandeninės srovės, tad didžiausią dėmesį vertėtų skirti vietovei, kur „galimai patyrė incidentą „Titan“ povandeninis laivas“.

Analizuodamas dabartinę situaciją ir tarptautines paieškų pastangas, Ch. Perry paaiškina, jog šiuo metu „orlaiviai ir paramos laivai“ koncentruojasi į teritoriją aplink „Titaniko“ amžinojo poilsio vietą.

Press release for the establishment of the Unified Command for the 21-foot submersible, Titan, 900 miles east of Cape Cod click here: https://t.co/yvhGizVnw7#Titanic pic.twitter.com/fJPaYvovB5