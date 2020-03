38 m. slaugytojas iš Manhatano ligoninės skubiosios pagalbos skyriaus sekmadienį vakare prieš pat savo pamainos pabaigą užsuko į ligoninės pastate esantį greitosios pagalbos automobilių stovėjimo aikštelę.

Ten stovėjo didžiulis sunkvežimis-šaldytuvas, parengtas išgabenti kūnus pacientų, mirusių nuo koronaviruso komplikacijų. Slaugytojas atidarė šaldytuvą ir nufotogtrafavo jo vidų.

„Nufotografavau, kad galėčiau parodyti kitiems, – pasakė slaugytojas. – Tai niūri realybė, su kuria mums reikia gyventi, ir kurioje kai kurie iš mūsų jau atsidūrė.“

Bijodamas pasekmių, jis paprašė neskelbti nei jo vardo, nei kurioje ligoninėje jis dirba.

„BuzzFeed News“ pakoregavo nuotrauką, kad nesimatytų mirusiųjų vardų.

Pasak slaugytojo, dar šeštadienį vakare jis sėdėjo šalia pacientės ir laikė ją už rankos, o dabar jos kūnas guli sunkvežimyje.

„Niekada neturėjau kantrybės sėdėti su ką tik sutiktu pacientu iki paskutinio atodūsio. Bet man patiko tos moters megztinis ir pižama, tad nusprendžiau pasilikti prie jos ir geriau ją pažinti, – rašo jis SMS žinutėje. – Jos šukuosena buvo tvarkinga, elegantiška, plaukai parišti skarele, derančia prie drabužių. Galbūt jei ji ta skarele būtų prisidengusi burną, apskritai nebūtų atsidūrusi ligoninėje. Bet bent jau mirties akimirką ji nebuvo viena.“

Vienas iš unikalių ir baisių koronaviruso pandemijos bruožų – pacientai miršta vieni, izoliuoti nuo artimųjų ir draugų, nes ši liga itin užkrečiama. Pacientei, apie kurią pasakoja slaugytojas, buvo 71 m., ji nesirgo jokiomis kitomis ligomis.

A Nurse Shared A Harrowing Photo Of COVID-19 Victims At A Manhattan Hospital To Show How Horrifying The Outbreak Is.