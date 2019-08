Lėktuvas „Airbus A321“ iš Londono Heathrow oro uosto pakilo pirmadienį 15.10 val., juo 175 keleiviai skrido į pietinėje Ispanijoje esančią Valensiją.

Likus maždaug 10 minučių iki kelionės tikslo lėktuvo saloną staiga užliejo dūmai, anot liudininkų, jie buvo tokie tiršti, kad nesimatė per porą eilių sėdinčių žmonių.

Skrydžio palydovai liepė keleiviams pasilenkti kuo žemiau, kur oras švaresnis, kai kurie žmonės naudojosi deguonies kaukėmis, o lėktuvui nusileidus buvo atidaryti avariniai išėjimai, keleiviai išgirdo instrukciją – išlipus bėgti kuo toliau nuo orlaivio.

Nusileidęs lėktuvas sustojo atokioje Valensijos oro uosto vietoje, ten jo jau laukė specialiosios tarnybos, kurios buvo pasirengusios blogiausiam atvejui.

Keleiviai paliko lėktuvą pripučiamomis čiuožyklomis, naudojamomis avariniais atvejais.

3 keleiviai nuvežti į ligoninę.

Kai kurie iš jų netrukus pasidalijo vaizdais iš lėktuvo, skrydį vadino „siaubo filmu“.

Keleiviai tik po nusileidimo sužinojo, jog tiršti dūmai buvo užtvindę ne tik keleivių saloną, bet ir pilotų kabiną.

„British Airways“ atsiprašė keleivių už patirtus nepatogumus, kompanijos pranešime teigiama, kad dūmai salone pasklido dėl techninio gedimo.

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC