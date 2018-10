S. Kanevas susirinko daiktus ir iš Maskvos išvyko per dvi dienas, įspėtas, kad jam Rusijoje gresia kalėjimas.

„Vienas žmogus, dirbantis jėgos struktūrose, mane įspėjo, kad prieš mane ruošiama provokacija. Kad neva aš rengiu teroro aktą prieš Vladimirą Putiną. Kad renku informaciją apie jo maršrutus, asmens sargybinių tapatybes, kokiais ginklais jie naudojasi, sustojimo vietas. Jis sako, kad tai rimta. Dar betrūko, kad sėsčiau į kalėjimą kaip teroristas“, – LRT TELEVIZIJAI sakė žurnalistas S. Kanevas.

Šimtus tyrimų apie korupciją paskelbęs ir tarp kolegų „bulterjeru“ vadinamas žurnalistas sako pasiėmęs svarbiausią turtą - archyvus, kauptus kelis dešimtmečius. Dabar jis labiausiai ilgisi tėvų ir savo katės.

„Kalbuosi su tėvais per „Whatsapp“ ir šaukiu „Alisa Alisa Alisa“. Ji girdi mano balsą, bet nemato iš kur. Ji mano šeimos narė. 10 metų su ja gyvenu“, – pasakojo S. Kanevas.

Žurnalistas jau 2 mėnesius gyvena vienoje iš Baltijos šalių ir baimindamasis dėl savo saugumo neatskleidžia kur konkrečiai.

Skripalių apnuodijimu kaltinami du rusai AFP / Scanpix

Cheminio ginklo „Novičiok“ panaudojimas tapo priežastimi, kodėl S. Kanevas buvo priverstas bėgti iš Rusijos. Jis kartu su kolegomis iš Londono atskleidė, kas iš tiesų Didžiojoje Britanijoje apnuodijo buvusį dvigubą agentą Sergejų Skripalį ir jo dukrą.

Rusija teigė, kad šie vyrai tik paprasti turistai, tačiau, žurnalistų teigimu, tai ne kartą apdovanoti Rusijos karinės žvalgybos agentai. S. Kanevo teigimu, Andrejus Čepiga 2014 m. padėjo iš Ukrainos pabėgti prezidentui Viktorui Janukovičiui.

Žurnalistas sako tebetęsiantis tyrimą ir aiškinasi trečiojo agento tapatybę.

„Lieka neaišku, kas užsakovas, kas visą tą operaciją sugalvojo, kur gamino „Novičiok“. Visa tai įdomu. Kalbant apie užsakovą, tai ką daug pasakoti, kai Skripalio nunuodyti siunčia du Rusijos didvyrius. Kokio svarbumo žmogus turėjo duoti įsakymą. Aukščiau, matyt, tik Viešpats Dievas“, – svarstė S. Kanevas.

Slapta Rusijos karinė žvalgyba pastaruoju metu patiria smūgį po smūgio. Per kelis mėnesius Rusijos agentų demaskuota ir Norvegijoje, Estijoje, Graikijoje bei Juodkalnijoje. Sužlugdyta jų operacija Nyderlanduose prieš Cheminio ginklo uždraudimo organizaciją. Žurnalisto S. Kanevo teigimu, karinė Rusijos žvalgyba tapo nusikalstama diversine organizacija.

„Kaip man sakė mano šaltinis GRU, karinė žvalgyba degraduoja kartu su šalimi“, – atskleidė S. Kanevas.

Pasak jo, visa ta degradacija susijusi su korupcija, kai gali nusipirkti bet kokią valstybės paslaptį.

„Jie patys įklimpsta – tai girtas restorane palieka portfelį, kitas į namus parsiveda prostitutę, o ši jį apsvaigina klofelinu ir apvagia, ir čia ne jauni karininkai, o generolai. Visa tai radau peržiūrėjęs suvestines, kur „apsišvietė“ žvalgybininkai. Be to, pas mus Maskvoje Mitinsko radijo prekių turguje gali nusipirkti uždaras adresų bazes ir viską sužinoti. Mano vienas pažįstamas pagal adresus jau suskaičiavo, kad Maskvoje gyvena 3 tūkst. karinės žvalgybos darbuotojų. Rusijos teisėsaugininkai vieni iš labiausiai korumpuotų pasaulyje. Savo motiną parduotų už 100 rublių“, – LRT TELEVIZIJAI pasakojo S. Kanevas.

Korupciją Rusijoje tiriantys žurnalistai sako, kad nesėkmės gali būti susijusios ir su padidėjusiu žvalgybininkų aktyvumu. S. Kanevo teigimu, problemų kyla, nes trys už žvalgyba atsakingos Rusijos tarnybos tarpusavyje konkuruoja, o ne dirba kartu.

„Federalinė saugumo tarnyba mėgina galutinai prisijungti karinę žvalgybą, surasti jų pinigines įplaukas. Ne paslaptis, kad daugelis žvalgybininkų turi verslą, jų žmonos turi, per bankus pervedami pinigai. FSB bando visa tai perimti. Be to, užsienio žvalgybos tarnyba labai džiaugiasi tomis nesėkmėmis. Jie tą kovą stebi, tarsi matytų pro šalį praplaukiantį priešo lavoną. Jie juk dirba toje pačioje aplinkoje ir tie, ir tie neteisėtai, naudoja ambasadas kaip priedangą“, – aiškino S. Kanevas.

Anatolijus Čepiga, Aleksandras Miškinas Vida Press

S. Kanevas neabejoja, kad ir Baltijos šalyse ambasadose dirba visų trijų Rusijos žvalgybų darbuotojai. Nepaisant to, sako, čia pasijautęs gerokai saugesnis ir bent laikinai dingo baimė, kad į namus įsiverš Rusijos saugumiečiai.

„Manau, kad dar turiu pusę metų, kol manęs „neužvertė“. Reikia sugalvoti planą, jį patvirtinti, surasti ginklą, išbandyti jį. Rasti vykdytojus, rasti, kur aš esu. Visa tai greitai nevyksta. Taigi pusę metų galiu ramiai vaikščioti gatvėmis“, – sakė S. Kanevas.

O kol ramiai vaikščios, žada dar ne vieną tyrimą apie Rusijos karinę žvalgybą.