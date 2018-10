„Panašu, kad rusai įsteigė darbo grupę ir sekė Skripalį kur kas anksčiau nei jį buvo pamėginta nužudyti“, – teigė anoniminis šaltinis, kurį citavo radijas „Radiožurnal“. Tokia žinia buvo paskelbta žurnalistinių tyrimų grupei „Bellingcat“ paskelbus, kad įtariamųjų tikrosios tapatybės yra Rusijos karinės žvalgybos agentūrai GRU dirbantis kariuomenės gydytojas Aleksandras Miškinas ir GRU pulkininkas Anatolijus Čepiga. Britų valdžia kaltina šiuos vyrus kovą Anglijos pietvakariniame mieste Solsberyje pamėginus Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ nužudyti į S. Skripalį ir jo dukterį Juliją, kurie abudu vis dėlto išliko gyvi. Maskva tokius kaltinimus kategoriškai atmeta. Remiantis „Radiožurnal“ pranešimu, A. Miškinas, prisistatęs kaip „Aleksandras Petrovas“, 2014-ųjų spalio 13–16 dienomis apsistojo viename viešbutyje, esančiame rytiniame Čekijos mieste Ostravoje, o vėliau išvyko į Prahą. Radijas pridūrė, kad tų pačių metų spalio 11-ąją į Čekijos sostinę atvyko A. Čepiga naudodamasis slapyvardžiu „Ruslanas Boširovas“. „Deja, nežinome, kada jie išvyko iš Čekijos“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Radiožurnal“ žurnalistas Janekas Kroupa. Radijo duomenimis, 2014-ųjų spalio antroje pusėje Čekijoje lankęsis S. Skripalis padėdavo vietos pareigūnams demaskuoti šalyje veikusius įtariamus Rusijos agentus. Tiek Rusijos ambasada Prahoje, tiek Čekijos žvalgybos agentūra BIS ir policija atsisakė komentuoti šiuos pranešimus, kai su jomis susisiekė „Radiožurnal“.

