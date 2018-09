Bendruomenei priklausančiam viešbučiui „Gigha“ vadovaujantis Kenas Deaconas penktadienį sakė, kad iš jo saugyklos buvo pavogta apie 2 000 svarų (maždaug 2 250 eurų). Vagystė buvo pastebėta sekmadienio rytą. Įvykį tiria policija. „Nenoriu per daug to sureikšminti, nes nenoriu, kad turistai liautųsi lankęsi“, – sakė K. Deaconas ir pridūrė, kad Gijos sala yra idiliškas kampelis. Dauguma iš 160 salos gyventojų palieka savo namų duris neužrakintas.

