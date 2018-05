Šiuo dabar ir Londone audringai diskutuojamu įstatymu bus atšauktas Didžiosios Britanijos įstojimas į ES. Be to, ES taisyklės bus perkeltos į britų teisę.

Londonas ir Edinburgas visų pirma nesutaria dėl to, kam po skyrybų su ES atiteks šiuo metu Briuseliui priklausanti sprendimų priėmimo kompetencija, be kita ko, žemės ūkio ir žvejybos srityse. Škotijos vyriausybė norėtų šiuose sektoriuose pati perimti kontrolę. Londonas tuo tarpu siekia vieningų taisyklių visoje Jungtinės Karalystės ekonominėje erdvėje. Škotijos vyriausybės atstovai kaltina ministrę pirmininkę Theresą May norint užgrobti valdžią.

T. May nėra įpareigota keisti savo išstojimo iš ES plano, jei Škotija atmestų „Brexit“ įstatymą. Tačiau ekspertai perspėja, kad tiesioginė konfrontacija tarp Londono ir Edinburgo gali paskatinti Škotijos nepriklausomybės siekius.

Škotijos premjerė Nicola Sturgeon pareiškė viltį, kad dauguma parlamente balsuos prieš įstatymo projektą. Anot jos, gali būti, kad prieš įstatymą bus ne tik jos valdančioji Škotijos nacionalinė partija (SNP), bet ir leiboristai, liberalai ir žalieji. Už tuo tarpu esą bus tik konservatoriai.

2014 metais vykusiame referendume dauguma škotų balsavo prieš atsiskyrimą nuo Didžiosios Britanijos. Tačiau per „Brexit“ referendumą 2016-ųjų birželį vėl išaiškėjo didelė praraja tarp škotų ir anglų: tada Škotijos piliečiai balsų dauguma pasisakė prieš Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES. N. Sturgeon jau pagrasino surengti antrą referendumą dėl nepriklausomybės, jei Londonas mėgins primesti regionui savo politiką.