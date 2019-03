Škotijos parlamentas Th. May „Brexito“ kursą atmetė 87 balsais „už“ ir 29 „prieš“ ir pareikalavo „skubaus ir esminio“ „Brexito“ proceso išplėtimo. Kartu parlamentas pareikalavo, kad Th. May atmestų šalies išstojimą iš ES be sutarties galimybę. Velso parlamentas Th. May „Brexit“ kursą atmetė 37 balsais „už“ ir 13 „prieš“.

Škotijos premjerė ir Škotijos nacionalinės partijos pirmininkė Nicola Sturgeon per debatus prieš balsavimą sakė, kad abiejų parlamentų politikus vienija nuostaba ir nusivylimas dėl britų vyriausybės „Brexit“ kurso. „Ši neviltis atsispindi ir mūsų šalyse“, - sakė ji.

Potencialūs padariniai įmonėms, bendruomenėms, atskiriems asmenims ir viešosioms paslaugoms kasdien juntami vis labiau, kalbėjo N. Sturgeon. Ir visame šiame chaose ministrė pirmininkė esą nerodo esminės lyderystės.