Britanijos transporto policija pranešė, kad pareigūnai 9 val. 43 min. vietos (11 val. 43 min. Lietuvos) laiku buvo iškviesti dėl incidento šalia Stounheiveno, esančio 160 km į šiaurės rytus nuo Edinburgo.

Į nelaimės vietą atvyko policija, keli greitosios pagalbos automobiliai ir sraigtasparnis bei kelios ugniagesių mašinos.

Škotijos pirmoji ministrė Nicola Sturgeon tviteryje parašė, kad įvyko „itin rimtas incidentas“.

„Gavau pradinę [geležinkelio operatorės bendrovės] „Network Rail“ ir pagalbos tarnybų ataskaitą ir esu nuolat informuojama. Visos mano mintys yra su susijusiais asmenimis“, – sakė ji.

These are pictures from Aberdeenshire in Scotland where a train has derailed near Stonehaven pic.twitter.com/M8z1N9qB9o