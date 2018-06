Dūmai ir liepsnos pradėjo veržtis iš Glazgo meno mokyklos penktadienį apie 23 val. 20 min. vietos (šeštadienį 1 val. 20 min. Lietuvos) laiku. Pasak ugniagesių, žmonės per šį įvykį nenukentėjo. Škotijos pirmoji ministrė Nicola Sturgeon sakė, kad jos širdis „plyšta dėl mylimos Glazgo“ meno mokyklos. „Aišku, kad padėtis nepaprastai sunki“, – pridūrė ji. Vietos gyventojai buvo evakuojami iš savo namų, o liepsnų atšvaitai buvo matomi visame miesto centre, įvykio liudininkai sakė naujienų agentūrai „Press Association“. Pranešime nurodoma, kad ugnis išplito į šalimais esančius studentų bendrabučius ir vieną naktinį klubą. Tą pačią mokyklą ugnis nuniokojo ir 2014 metų gegužę. Tąsyk gaisras smarkiai apgadino pastatą, suprojektuotą architekto Charleso Rennie Mackintosho. Įvykio liudininkai pasakojo nacionaliniam transliuotojui BBC, kad dabar gaisras atrodė daug didesnis negu ankstesnis. Škotijos ugniagesių gelbėtojų tarnybos vadovo pavaduotojas Iainas Bushellis sakė BBC, kad pastangos suvaldyti liepsnas tikriausiai „užsitęs“. Pasak jo, ugniagesiai susidūrė su „nepaprastai sunkiu ir sudėtingu incidentu“. Glazge išrinktas parlamento narys Paulas Sweeney savo „Twitter“ žinutėje rašė: „Esu sugniuždytas, dideliam gaisrui šį vakarą kilus Glazgo meno mokykloje.“ „Dabar atrodo, kad liepsnoja visa vidaus erdvė. Geriausia, ko tikriausiai galime tikėtis – kad pastato struktūrinis fasadas išliks ir kad visus bus visiškai atstatytas“, – pridūrė jis. Glazge gimęs architektas ir dizaineris Ch. R. Mackintoshas (1868–1928) buvo vienas iškiliausių Art Nouveau stiliaus kūrėjų. 1897 metais jis laimėjo konkursą suprojektuoti Glazgo meno mokyklos pastatą. Jam užbaigti prireikė maždaug per 10 metų, bet dabar šis statinys yra viena miesto įžymybių ir yra saugomas vyriausybės. Tarp šios mokyklos absolventų yra neseniai Turnerio meno premijas pelnę Simonas Starlingas, Richardas Wrightas ir Martinas Boyce'as.

