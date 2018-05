Škotijoje dešimtys tūkstančių žmonių dalyvavo eitynėse už nepriklausomybę

Policija nurodė, kad apie 35 tūkst. žmonių dalyvavo eisenoje 5 km ilgio maršrutu nuo Kelvingrovo parko iki Glazgo Pievų parko. Tačiau eitynių „Visi su viena vėliava“ (All Under One Banner) organizatoriai tvirtino, kad dalyvavo apie 60 tūkst. žmonių.

Šios kasmetinės eitynės didėjo kiekvienais metais nuo 2014-ųjų, kai Škotija per referendumą 55 proc. balsų persvara nubalsavo prieš savo atsiskyrimą nuo Jungtinės Karalystės. Iš pradžių jos pritraukdavo po kelis tūkstančius žmonių, o pernai žygiavo apie 20 000.

Nacionalistinių pažiūrų Škotijos pirmoji ministrė Nicola Sturgeon (Nikola Sterdžin) grasino surengti antrą referendumą dėl nepriklausomybės, jeigu po Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos jos regiono autonomija būtų apribota.

Demonstracijoje Glazge dalyvavo vienas iš pagrindinių N. Sturgeon sąjungininkų Keithas Brownas (Kitas Braunas), birželį turintis tapti Škotijos nacionalinės partijos (SNP) lyderės pavaduotoju.

„Dalyvaudavau tokio pobūdžio eitynėse didesnę dalį iš pastarųjų 35 metų, bet tokios minios dar niekada nesu matęs“, – jis sakė naujienų agentūrai AFP.

K. Brownas prognozavo, kad antrasis nepriklausomybės referendumas galėtų būti surengtas jau ateinančiais metais.

„Turime palaukti ir pažiūrėti, ką mums atneš „Brexit“, ir tai sužinosime jau labai greitai, galbūt spalį, – aiškino politikas. – Turime pasirūpinti, kad nuo tada nepaliaujamai darbuotumės dėl referendumo – nesvarbu, kada jis įvyktų.“

„Esu sakęs, kad jis galėtų įvykti po metų arba dvejų. Svarbiausias momentas – kad būtume pasiruošę, kai jis įvyks“, – pridūrė K. Brownas.

73 metų nacionalistų veteranas Bobby Wattas (Bobis Votas) į demonstraciją atsivedė 13-metę anūkę Holly Noble (Holi Nobl).

„Į SNP įstojau 1966-aisiais, ir dabar pasiekėme svarbiausią etapą, – sakė jis. – Kaip matote, eisenoje dalyvauja jaunimas, todėl atrodo, kad ateitis bus gera.“

53 metų Elaine Thomson (Elein Tomson), laikiusi pliušinį meškiuką su škotų dūdmaišininko apranga, sakė AFP: „Esu čia ne dėl savęs, nes nemanau, kad iš to bus naudos man, bet manu vaikaičiams tai gali būti naudinga, todėl darau tai dėl jų.“