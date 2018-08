Tokį vėlai trečiadienį paskelbtą sprendimą A. Salmondas priėmė po to, kai praėjusią savaitę paaiškėjo, jog policija tiria sausį nuskambėjusius kaltinimus buvusiam pirmajam ministrui. Jis atkakliai neigė šiuos pareiškimus, padarytus 2013-aiais, kai A. Salmondas dirbo pirmojo ministro poste. Be to, buvęs SNP lyderis ėmėsi teisinių veiksmų prieš Škotijos vyriausybę, nagrinėjančią skundus prieš jį. Vėlai trečiadienį socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše A. Salmonadas pareiškė, kad palieka SNP, siekdamas užkirsti kelią „reikšmingiems vidaus nesusitarimams“ ir politinių oponentų atakoms. „Atėjau į politiką ne tam, kad duočiau opozicijai peno pulti SNP – taigi, artėjant kitą savaitę prasidėsiančiai parlamento sesijai, pateikiau atsistatydinimo prašymą, kad pašalinčiau šią opozicijos puolimo liniją“, – nurodė jis. „Visų pirma suprantu, kad jei partija jaustųsi priversta sustabdyti mano narystę, tai padarytų didelės žalos jos vieningumui“, – pridūrė jis. Škotijos pirmoji ministrė ir SNP lyderė Nicola Sturgeon pastarosiomis dienomis buvo raginama pašalinti iš partijos A. Salmondą, kuris daugiau nei tris dešimtmečius buvo jos politinis mentorius. Išgirdusį apie jo atsistatydinimą Škotijos lyderė pareiškė, kad „labai apgailestauja dėl visos šios situacijos“. „Nors sprendimą atsistatydinti priėmė pats Alexas, suprantu, kodėl jis nusprendė atskirti šiuo metu jam užduodamus klausimus nuo kasdienių SNP reikalų bei tebevykstančios kampanijos už nepriklausomybę“, – pridūrė N. Sturgeon. Ji gynė vyriausybės atliekamą tyrimą dėl kaltinimų A. Salmondui ir pareiškė, kad jie „negalėjo būti ignoruojami ir palikti nuošalyje“. „Skundai turi būti nagrinėjami be baimės ar malonių, neatsižvelgiant į žmogaus užimamą postą“, – sakė N. Sturgeon.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.