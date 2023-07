Žurnalistai sužinojo apie naujus didelius Rusijos armijos nuostolius prie Bachmuto, kur Ukrainos ginkluotosios pajėgos apsupo 83-ąją šturmo desanto brigadą iš Jakutijos. Per tris mūšių dienas rusai prarado 30 proc. karių.

Apie Rusijos armijai prie Bachmuto padarytą žalą tapo žinoma po to, kai žuvusiųjų artimieji kartu kreipėsi į Rusijos Federacijos prezidentą Vladimirą Putiną. Minima Rusijos ginkluotųjų pajėgų brigada prie Bachmuto buvo perkelta iš Zaporižios ir liepos 2-5 dienos išbuvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų apsiaustyje.

Paaiškėjo, kad, nors ir patyrusi didžiulių nuostolių, brigada iš Jakutijos sugebėjo iš apsiausties ištrūkti, tačiau kone iškart, be jokio atokvėpio, jiems nurodyta grįžti atgal į pozicijas. Iš viso per tris dienas trukusius mūšius šturmo brigada iš Jakutijos neteko 30 proc. personalo. Ją sudaro beveik 3 tūkst. žmonių, o tai reiškia, kad per tas kelias paras prie Bachmuto ukrainiečiai sunaikino apie tūkstantį rusų karių.

Jau anksčiau 83-osios brigados mobilizuotieji įrašė vaizdo įrašą, kuriame skundėsi, kad juos apgaule pasiuntė į frontą. Be to, šiandien savo „Telegram“ kanale Andrejus Bileckis pasidalijo kadrais su dešimčia Rusijos Federacijos karių, kurie buvo paimti į nelaisvę šturmuojant vieną iš pagrindinių punktų prie Bachmuto. Pastarąsias paras Ukrainos kariuomenės daliniai nuolat apšaudo Bachmutą ir jo apylinkes, gindami okupantus lauk iš jų pozicijų.