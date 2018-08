Šalies žvalgybos agentūra skelbia, kad Saadas Arhabi žuvo per bendrą vietos ir koalicinių pajėgų operaciją vėlų šeštadienio vakarą. Operacija buvo įvykdyta „Islamo valstybės“ tvirtove laikomoje rytinėje Nangarharo provincijoje, esančioje netoli sienos su Pakistanu. „Daesh“ emyras Afganistane žuvo kartu su dešimčia kitų žmonių“, – pranešė Afganistano nacionalinis saugumo direktoratas, pavartojęs arabišką „Islamo valstybės“ judėjimą. S. Arhabi yra jau ketvirtas likviduotas „Islamo valstybės“ atšakos Afganistane lyderis nuo grupuotės iškilimo maždaug 2014 metais. Agentūra skelbia, kad per operacija buvo sunaikintas ir didelis kiekis ginklų, amunicijos ir sprogmenų. S. Arhabio likvidavimo faktą patvirtino provincijos gubernatoriaus atstovas.

