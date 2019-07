Šiaurės Kipro Turkų Respublikos užsienio reikalų ministras Kudretas Ozersay pakomentavo incidentą, kuris įvyko į šiaurę nuo sostinės Nikosijos esančiuose kalnuose.

K. Ozersay socialiniame tinkle rašė: „Pirmoji išvada yra ta, jog tai buvo rusų gamybos raketa, jų priešlėktuvinės gynybos sistemos dalis. Priešlėktuvinė sistema buvo naudojama praėjusią naktį laukiant oro atakos prieš Siriją. Raketa nepataikė į taikinį ir nukrito mūsų šalyje.“

A S-200 missile fired by Assad's army crashed in Northern #Cyprus 3 hours ago. It happened during an Israeli attack on targets in #Syria. The explosion was heard as far as the southern parts of Cyprus. pic.twitter.com/lEep6RYyX4